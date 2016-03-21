主要国家经济指标预测--3月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月22日(二) 0030 澳洲住房价格指数 第四季 持平 +2.0% 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 50.1 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差35.13 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 50.2 50.2 服务业PMI 49.5 49.2 综合PMI -- 49.3 0830 德国Markit制造业PMI 3月初值 50.8 50.5 服务业PMI 55.0 55.3 综合PMI -- 54.1 0900 德国Ifo企业景气判断指数 3月 105.8 105.7 现况指数 112.6 112.9 预期指数 99.5 98.8 0900 欧元区Markit制造业PMI 3月初值 51.3 51.2 服务业PMI 53.3 53.3 综合PMI 52.9 53.0 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% -0.8% (较上年同期) +0.4% +0.3% 核心CPI(较前月) +0.5% -1.0% (较上年同期) +1.2% +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% -0.7% (较上年同期) +1.3% +1.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- -0.7% (较上年同期) -- +1.4% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 未经季节调整的投入物价(较前月) 2月 +0.6% -0.7% (较上年同期) -7.3% -7.6% 未经季节调整的产出物价(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) -1.2% -1.0% 未经季节调整的核心产出物价(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% 持平 0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑) 2月 60.0 负112.1 公共部门净借款(亿英镑) -- 负118.1 公共部门收支短差(亿英镑) -- 盈余249.1 1000 德国ZEW经济景气指数 3月 正5.0 正1.0 现况指数 正53.0 正52.3 1300 美国房屋价格(较前月) 1月 -- +0.4% (较上年同期) -- +5.7% 房屋价格指数 -- 229.7 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 3月 -- 负4 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 3月 -- 正7 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月21日(一) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 1月 盈余63 -- 经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余254 -- 投资净流动(亿欧元) 净流入456 -- 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 负14 负14 1230 美国全国活动指数 2月 负0.29 -- 1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 508 532 1500 欧元区消费者信心指数 3月初值 负9.7 负8.3 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 陈宗琦/于春红；审校 白云)