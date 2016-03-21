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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 07:41 BJT

****主要国家经济指标预测--3月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    
    3月22日(二)
    0030 澳洲住房价格指数                            第四季      持平      +2.0%
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)          3月初值       --        50.1
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                           2月       --   顺差35.13
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        3月初值      50.2       50.2
                   服务业PMI                                     49.5       49.2
                   综合PMI                                        --        49.3
    0830 德国Markit制造业PMI                        3月初值      50.8       50.5
                   服务业PMI                                     55.0       55.3
                   综合PMI                                        --        54.1
    0900 德国Ifo企业景气判断指数                        3月     105.8      105.7      
                    现况指数                                    112.6      112.9
                    预期指数                                     99.5       98.8
    0900 欧元区Markit制造业PMI                      3月初值      51.3       51.2
                     服务业PMI                                   53.3       53.3
                     综合PMI                                     52.9       53.0
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                2月     +0.4%      -0.8%
                            (较上年同期)                        +0.4%      +0.3%
                         核心CPI(较前月)                        +0.5%      -1.0%
                            (较上年同期)                        +1.2%      +1.2%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.5%      -0.7%
                          (较上年同期)                          +1.3%      +1.3%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                            --       -0.7%
                          (较上年同期)                            --       +1.4%
    0930 英国生产者物价指数(PPI)
                  未经季节调整的投入物价(较前月)        2月     +0.6%      -0.7%
                                    (较上年同期)                -7.3%      -7.6%
                  未经季节调整的产出物价(较前月)                -0.1%      -0.1%
                                    (较上年同期)                -1.2%      -1.0%
                  未经季节调整的核心产出物价(较前月)            +0.1%      +0.1%
                                        (较上年同期)            +0.1%       持平
    0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑)       2月     60.0     负112.1
             公共部门净借款(亿英镑)                               --     负118.1
             公共部门收支短差(亿英镑)                             --   盈余249.1
    1000 德国ZEW经济景气指数                            3月     正5.0      正1.0
                现况指数                                       正53.0     正52.3
    1300 美国房屋价格(较前月)                           1月       --       +0.4%
                     (较上年同期)                                 --       +5.7%
             房屋价格指数                                         --       229.7
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数           3月       --         负4    
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                 3月       --         正7
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    3月21日(一)
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)             1月       盈余63      --     
               经季节调整经常帐(亿欧元)                        盈余254      --     
               投资净流动(亿欧元)                            净流入456      --     
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值              3月         负14     负14        
    1230 美国全国活动指数                             2月       负0.29      --      
    1400 美国成屋销售年率(万户)                       2月          508      532        
    1500 欧元区消费者信心指数                     3月初值        负9.7    负8.3    
    (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 陈宗琦/于春红；审校 白云)

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