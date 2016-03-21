台湾股市：微幅收高，投资人无畏油价回落令跌幅收敛

路透台北3月21日 - 台湾股市周一微幅收高，收敛早盘的跌势。分析师表示，油价回落带动亚洲股市下滑，一度令台股走弱，但投资人逢低承接使得指数由黑翻红，技术线型也出现长下影线。

台湾加权股价指数 收涨0.02%,至8,812.70点；今日成交初值 为828.42亿台币，上交易日修正后为1,184.71亿。

台新投顾协理黄文清表示，大盘来到8,800-9,000点高档区，依照过去经验，指数要过高点前震荡幅度料将加大。今日指数一度回落，但成交量并未伴随放大，显示多头并未大幅获利了结。

〞唯一要观察的就是外资买卖超，目前偏多态势还没出现变化。〞黄文清说。

他认为，大盘因外资仍买进台积电 等权重股，维持高档强势整理格局，伴随本地资金做多中小型股，类股轮动支撑台股人气不坠，短期震荡后，料将重拾涨升格局。明日区间先看8,750-8,850点。