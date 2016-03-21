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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 14:32 BJT

新兴汇市：亚币小幅下滑，因市场提防美元可能重拾升势

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            111.47    111.56   +0.08   +7.92    120.30
    坡元            1.3603    1.3588   -0.11   +4.20    1.4175
    台币          32.412    32.520   +0.33   +2.02    33.066
    韩元           1163.26   1162.50   -0.07   +1.00   1174.95
    泰铢             34.92     34.84   -0.23   +3.15     36.02
    菲律宾披索       46.45     46.36   -0.19   +0.97     46.90
    印尼卢比      13160.00  13115.00   -0.34   +4.75  13785.00
    印度卢比       66.50     66.52   +0.03   -0.52     66.15
    马币            4.0740    4.0530   -0.52   +5.30    4.2900
    人民币          6.4854    6.4730   -0.19   +0.10    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/高琦/李爽/王兴亚；审校 李春喜/戴素萍/王丽鑫)

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