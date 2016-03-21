表格: 中国2月铁矿石、钢材进出口分项数据

路透北京3月21日 - 以下是中国海关公布的2月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 2月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 73,611,647 8.42 42.81 155,803,770 6.36 原产地 澳大利亚 45,175,482 5.37 41.66 95,298,088 2.68 巴西 16,909,657 36.65 44.84 35,898,944 31.54 南非 2,954,338 -12.26 49.45 6,587,926 -1.65 乌克兰 1,537,020 6.65 48.82 3,376,570 17.02 智利 1,166,970 33.74 45.76 2,380,132 19.84 伊朗 849,310 -23.09 38.88 1,820,394 -24.14 印度 718,122 602.83 34.08 1,497,279 333.07 加拿大 667,166 -37.88 58.67 1,823,579 28.93 秘鲁 643,452 -26.93 39.25 1,252,056 -13.01 毛里塔尼亚 617,047 9.06 36.75 1,308,199 17.95 俄罗斯联邦 523,034 -5.97 42.57 971,644 -43.35 委内瑞拉 518,958 161.66 44.34 908,962 135.69 蒙古 287,564 -29.53 30.97 597,659 -61.99 塞拉利昂 234,782 -55.59 33.49 388,760 -65.19 新西兰 157,787 - 29.11 472,213 129.15 阿拉伯联合酋长国 145,299 164.74 43.18 221,276 303.17 印度尼西亚 104,491 -46.37 19.57 225,115 -32.81 马来西亚 101,894 -68.78 29.6 153,313 -73.31 朝鲜 77,069 -5.43 34.32 149,433 -36.38 瑞典 75,845 114,817.03 45.98 164,587 249,274.19 美国 63,261 - 69.75 127,406 338,305.88 哈萨克斯坦 20,853 -79.02 20.88 20,853 -82.93 菲律宾 20,208 240.81 47.46 20,208 18.98 挪威 19,433 - 47.76 19,433 - 韩国 9,944 - 58.5 30,628 228.44 日本 4,978 9.28 22.1 4,978 -45.15 沙特阿拉伯 4,856 40.08 46 4,856 40.08 缅甸 1,871 -99.04 38.16 49,206 -80.37 越南 955 -89.99 37.52 4,179 -83.98 泰国 - -100 - 7,832 -69.85 老挝 - -100 - 18,060 -76.67 钢材 - - - - - 钢坯 - - - - - 不锈钢 564 -61.24 2,948.77 1,961 -39.78 出口: 铁矿砂 9,885 47,653.54 88.93 19,558 24,135.91 目的地 马来西亚 9,878 - 88.32 9,878 - 台湾 5 -74.36 1,284 5 -74.36 德国 2 - 150 2 - 印度尼西亚 - - - 25 56.25 伊朗 - - - 9,548 - 泰国 - - - 100 - 钢材 - - - - - 钢坯 - - - - - 不锈钢 1 -96.08 8,849 2 -95.93 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.