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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国2月铁矿石、钢材进出口分项数据

路透北京3月21日 - 以下是中国海关公布的2月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨):

                                2月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口:
铁矿砂                    73,611,647         8.42         42.81      155,803,770         6.36
   原产地
   澳大利亚               45,175,482         5.37         41.66       95,298,088         2.68
   巴西                   16,909,657        36.65         44.84       35,898,944        31.54
   南非                    2,954,338       -12.26         49.45        6,587,926        -1.65
   乌克兰                  1,537,020         6.65         48.82        3,376,570        17.02
   智利                    1,166,970        33.74         45.76        2,380,132        19.84
   伊朗                      849,310       -23.09         38.88        1,820,394       -24.14
   印度                      718,122       602.83         34.08        1,497,279       333.07
   加拿大                    667,166       -37.88         58.67        1,823,579        28.93
   秘鲁                      643,452       -26.93         39.25        1,252,056       -13.01
   毛里塔尼亚                617,047         9.06         36.75        1,308,199        17.95
   俄罗斯联邦                523,034        -5.97         42.57          971,644       -43.35
   委内瑞拉                  518,958       161.66         44.34          908,962       135.69
   蒙古                      287,564       -29.53         30.97          597,659       -61.99
   塞拉利昂                  234,782       -55.59         33.49          388,760       -65.19
   新西兰                    157,787            -         29.11          472,213       129.15
   阿拉伯联合酋长国          145,299       164.74         43.18          221,276       303.17
   印度尼西亚                104,491       -46.37         19.57          225,115       -32.81
   马来西亚                  101,894       -68.78          29.6          153,313       -73.31
   朝鲜                       77,069        -5.43         34.32          149,433       -36.38
   瑞典                       75,845   114,817.03         45.98          164,587   249,274.19
   美国                       63,261            -         69.75          127,406   338,305.88
   哈萨克斯坦                 20,853       -79.02         20.88           20,853       -82.93
   菲律宾                     20,208       240.81         47.46           20,208        18.98
   挪威                       19,433            -         47.76           19,433            -
   韩国                        9,944            -          58.5           30,628       228.44
   日本                        4,978         9.28          22.1            4,978       -45.15
   沙特阿拉伯                  4,856        40.08            46            4,856        40.08
   缅甸                        1,871       -99.04         38.16           49,206       -80.37
   越南                          955       -89.99         37.52            4,179       -83.98
   泰国                            -         -100             -            7,832       -69.85
   老挝                            -         -100             -           18,060       -76.67

钢材                               -            -             -                -            -
钢坯                               -            -             -                -            -
不锈钢                           564       -61.24      2,948.77            1,961       -39.78

 出口:
铁矿砂                         9,885    47,653.54         88.93           19,558    24,135.91
   目的地
   马来西亚                    9,878            -         88.32            9,878            -
   台湾                            5       -74.36         1,284                5       -74.36
   德国                            2            -           150                2            -
   印度尼西亚                      -            -             -               25        56.25
   伊朗                            -            -             -            9,548            -
   泰国                            -            -             -              100            -

钢材                               -            -             -                -            -
钢坯                               -            -             -                -            -
不锈钢                             1       -96.08         8,849                2       -95.93

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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