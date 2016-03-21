表格: 中国2月乙醇进出口分项数据一览

路透北京3月21日 - 以下是中国海关公布的2月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 2月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 44,748 1,084.68 462.17 91,741 2,277.87 原产地 美国 44,736 197,124.27 459.65 91,682 403,250.2 德国 6 5,190.65 12,129.67 15 5,128.04 英国 5 37,592.31 7,247.6 13 3,181.34 韩国 1 -66.67 1,345 1 -83.33 荷兰 0 -42.86 0 1 -65.5 日本 0 -81.12 0 4 -79.11 意大利 - - - 2 - 巴西 - - - 24 - 出口: 乙醇 2,305 113.92 702.45 5,607 54.83 目的地 日本 1,450 - 713.1 1,450 203.67 朝鲜 588 67.55 634.53 1,501 -5.51 台湾 164 -53.87 838.71 350 -63.89 美国 56 - 620.36 56 - 澳门 46 107.93 805.54 77 -35.55 越南 1 - 1,800 2 250 巴布亚新几内亚 - -100 - 96 -42.43 香港 - - - 7 10 菲律宾 - - - 2,068 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.