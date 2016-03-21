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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国2月乙醇进出口分项数据一览

路透北京3月21日 - 以下是中国海关公布的2月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                2月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                          44,748     1,084.68        462.17           91,741     2,277.87
   原产地
   美国                       44,736   197,124.27        459.65           91,682    403,250.2
   德国                            6     5,190.65     12,129.67               15     5,128.04
   英国                            5    37,592.31       7,247.6               13     3,181.34
   韩国                            1       -66.67         1,345                1       -83.33
   荷兰                            0       -42.86             0                1        -65.5
   日本                            0       -81.12             0                4       -79.11
   意大利                          -            -             -                2            -
   巴西                            -            -             -               24            -


  出口:                                                               
乙醇                           2,305       113.92        702.45            5,607        54.83
   目的地
   日本                        1,450            -         713.1            1,450       203.67
   朝鲜                          588        67.55        634.53            1,501        -5.51
   台湾                          164       -53.87        838.71              350       -63.89
   美国                           56            -        620.36               56            -
   澳门                           46       107.93        805.54               77       -35.55
   越南                            1            -         1,800                2          250
   巴布亚新几内亚                  -         -100             -               96       -42.43
   香港                            -            -             -                7           10
   菲律宾                          -            -             -            2,068            -

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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