国际油市：原油价格连续第二日下跌，因美国活跃钻机数量增加

布兰特原油近月期约 下跌0.33美元，至每桶40.87美元，上日曾触及42.54美元高点。

“过去一个月来原油价格的反弹，似乎已使美国页岩油行业活跃钻机数企稳。”澳新银行(ANZ)在一份客户报告中称。

“在连减六个月后，Baker Hughes数据显示美国活跃钻机数小增一个，至387个。”

产量下滑、原油库存升幅较小，以及美国汽油消费劲升等因素，扶助油价这波复苏之势。

石油输出国组织(OPEC)提出将产量冻结在1月水平的提议后，过去两个月油价走扬。

周五的数据显示，基金经理人对美国原油的多头押注增至五个月高点。(完)

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