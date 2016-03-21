台湾债市：殖利率全线收低，对央行降息期待殷切

* 殖利率全线收低，曲线趋于平坦化 * 对央行降息预期强烈，不排除扩大降幅 * 明日105/4殖利率暂看0.755-0.785% 路透台北3月21日 - 台湾指标公债殖利率周一全线收低，殖利率曲线趋于平缓。交易员说，央行将于周四 召开理监事会议，市场对央行降息期待颇高，曲线短端利差收窄，长端利率也跟随下修。 虽然多数机构预期央行将降息半码，但交易员表示，从债市偏多的气氛来看，预料扩大降息幅度至一码者 也不在少数，这可以从债券附买回(RP)利率未见下调，但短端各年期利差不断收窄看出。 〞殖利率曲线前端都黏在一起了，就看央行要不要推一把。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型商业银行交易员也称，以目前短端殖利率的表现来看，已经超过央行降息半码的利多，并往降息 一码的空间进行调整，〞大家期望真的蛮高的。〞 票券商交易主管认为，目前10年券的月线位置在0.826%附近，假设央行只有降半码，导致105/4殖利率弹5 点，应该不会触发恐慌性卖压，因届时随着RP利率下调，与公债利差拉开，反而会吸引买盘承接。这或许是多 头心态较为积极的原因。 另一票券商交易员则称，若以美联储态度偏向鸽派，欧洲央行也不排除有继续宽松的预期来看，台湾央行 本周四降息应该不会是最后一次，因此手中还是要有筹码应对。 根据路透调查，逾九成的金融机构预估台湾央行3月将降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.500%， 以提振台湾疲弱的经济表现。14家金融机构中有13家预估台湾央行本次将降息半码，重贴现率降至1.500%；一 家金融机构则认为央行将降息一码(0.25个百分点)，以刺激经济。 交易员预估，明日10年券105/4期殖利率区间暂看在0.755-0.785%；五年券105/5期发行前交易区间则估在 0.47-0.50%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 -0.20 0.4810% 0.4745-0.4810% 2.0 10 105/4 -0.30 0.7700% 0.7670-0.7780% 22.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/2 1.2800% 10 105/4 0.7700% 5 105/5 0.4810% 3 105/1 0.4150% 2 104/10 0.3400% (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)