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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 15:39 BJT

台湾债市：殖利率全线收低，对央行降息期待殷切

* 殖利率全线收低，曲线趋于平坦化
    * 对央行降息预期强烈，不排除扩大降幅
    * 明日105/4殖利率暂看0.755-0.785%

    路透台北3月21日 - 台湾指标公债殖利率周一全线收低，殖利率曲线趋于平缓。交易员说，央行将于周四
召开理监事会议，市场对央行降息期待颇高，曲线短端利差收窄，长端利率也跟随下修。
    
    虽然多数机构预期央行将降息半码，但交易员表示，从债市偏多的气氛来看，预料扩大降息幅度至一码者
也不在少数，这可以从债券附买回(RP)利率未见下调，但短端各年期利差不断收窄看出。
    
    〞殖利率曲线前端都黏在一起了，就看央行要不要推一把。〞一位大型票券商交易主管说。
    
    另一大型商业银行交易员也称，以目前短端殖利率的表现来看，已经超过央行降息半码的利多，并往降息
一码的空间进行调整，〞大家期望真的蛮高的。〞
    
    票券商交易主管认为，目前10年券的月线位置在0.826%附近，假设央行只有降半码，导致105/4殖利率弹5
点，应该不会触发恐慌性卖压，因届时随着RP利率下调，与公债利差拉开，反而会吸引买盘承接。这或许是多
头心态较为积极的原因。
    
    另一票券商交易员则称，若以美联储态度偏向鸽派，欧洲央行也不排除有继续宽松的预期来看，台湾央行
本周四降息应该不会是最后一次，因此手中还是要有筹码应对。
    
    根据路透调查，逾九成的金融机构预估台湾央行3月将降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.500%，
以提振台湾疲弱的经济表现。14家金融机构中有13家预估台湾央行本次将降息半码，重贴现率降至1.500%；一
家金融机构则认为央行将降息一码(0.25个百分点)，以刺激经济。    

    交易员预估，明日10年券105/4期殖利率区间暂看在0.755-0.785%；五年券105/5期发行前交易区间则估在
0.47-0.50%。     
          
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5   105/5                    -0.20     0.4810%  0.4745-0.4810%       2.0
 10   105/4                    -0.30     0.7700%  0.7670-0.7780%      22.5
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/2                       1.2800%
  10     105/4                       0.7700%
   5     105/5                       0.4810%
   3     105/1                       0.4150%
   2    104/10                       0.3400%
 (完)         

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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