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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 15:03 BJT

全球金市：金价因美元上涨而下跌；央行宽松政策带来支撑

0628 GMT，现货金 下跌1%，报每盎司1,242.60美元。上周现货金小幅收高。目前金价在3月11日触及的14个月高位1,282.51美元下方盘整。

美国期金 下跌0.9%，报每盎司1,243.20。

“由于复活节的原因，市场可能会盘整，”一位在新加坡的交易员说。“整体看市场趋势似乎偏弱，所以要是有波动的话，也仅仅是假日因素导致的本周仓位轧平。”

市场指标显示投资者预计通胀率会上升，尽管美联储对此有所怀疑切美国经济增速相对较慢。

通胀趋势一般会增加黄金的保值投资吸引力。

美元触及盘中高位，削弱了贵金属的支撑。

美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年3月15日当周基金经理削减了黄金的多头押注。

其它贵金属方面，现货铂金 和现货钯金 均下跌0.5%，分别报963.10和586.10美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/王洋; 审校 于春红/张荻)

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