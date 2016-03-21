全球金市：金价因美元上涨而下跌；央行宽松政策带来支撑

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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0628 GMT，现货金 下跌1%，报每盎司1,242.60美元。上周现货金小幅收高。目前金价在3月11日触及的14个月高位1,282.51美元下方盘整。
美国期金 下跌0.9%，报每盎司1,243.20。
“由于复活节的原因，市场可能会盘整，”一位在新加坡的交易员说。“整体看市场趋势似乎偏弱，所以要是有波动的话，也仅仅是假日因素导致的本周仓位轧平。”
市场指标显示投资者预计通胀率会上升，尽管美联储对此有所怀疑切美国经济增速相对较慢。
通胀趋势一般会增加黄金的保值投资吸引力。
美元触及盘中高位，削弱了贵金属的支撑。
美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年3月15日当周基金经理削减了黄金的多头押注。
其它贵金属方面，现货铂金 和现货钯金 均下跌0.5%，分别报963.10和586.10美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/王洋; 审校 于春红/张荻)
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