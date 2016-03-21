全球金市：金价因美元上涨而下跌；央行宽松政策带来支撑

0628 GMT，现货金 下跌1%，报每盎司1,242.60美元。上周现货金小幅收高。目前金价在3月11日触及的14个月高位1,282.51美元下方盘整。

“由于复活节的原因，市场可能会盘整，”一位在新加坡的交易员说。“整体看市场趋势似乎偏弱，所以要是有波动的话，也仅仅是假日因素导致的本周仓位轧平。”