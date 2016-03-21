台湾货币市场：短率大致持平，跨季资金供给略增缓解跨月短率趋升压力

* 短率大致持平 * 跨季资金供给略增 * 短票及RP利率持稳 记者 詹静宜 路透台北3月21日 - 台湾银行间短率周一大致持平。资金调度人员表示，今起新增三家公营行库加入跨季 拆款资金供给行列，增添跨季资金流动性，令跨季拆款利率持稳既有区间、变化不大，目前跨季拆款以三周天 期为主，避开旬底及清明长假因素干扰。 他们指出，银行间受限于季底财报资本适足率(BIS)计算，对跨季资金调度仍显保守，令一周拆款落点月 底的短率区间高位略承压，至于月内短率则因短钱充裕，仍旧持平低档整理，仅有少数小银行与小票券承作隔 夜拆款利率才会拉高至0.300%。 〞 月内拆入很好拆，跨月只有几家在拆出，但很贵。〞一位公营银行拆入方资调人员说。 另位公营行库资调人士则提及，随着央行本季理监事会脚步逼近，转趋关注央行利率决策是否一如市场多 数预期降息半码，近日短率料将持续稳在低位，静待央行利率决策出炉。 本地时间14:28 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.417 32.520 台湾加权股价指数<.TWII 8,812.70 8,810.71 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.300% --一周拆款利率区间 0.210-0.360% 0.210-0.360% **短票利率持稳** 短票市场方面，大型票券商指出，先前已避开落点季底，加上本周起又有银行开放承作跨季拆款，季底资 金压力略见缓解，成交以跨月短票为主，利率维稳现有水准。 他们表示，近期热钱大举汇入令央行降息预期升温，但即使真如市场预期降息半码，短票利率料不会立即 反应，待时序迈入下旬初，排除季底紧缩效应后才会逐渐发酵。 〞季底感觉上还不错，实际状况则有待考验 。〞一位大型票券商交易员说。 另位大型票券商资调人士则指出，今日为元大金控集团免保短票最后一波发行，预期元大金控尚未发债还 票前将持续在短票市场到期续发，将可持续增添短票券源。 元大金控 集团为了支应大众银行收购股权转换案，将于上周四起三天发行月内、跨月天期不依 的免保短票，发行总额约350亿台币。去年八月元大金宣布将以股分转换方式并购大众银行 百分之百 的股权，总金额达565.5亿台币。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月利率主要成交在0.36-0.38%，大致同于上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.37%，前日0.364%； 上日区间在0.30-0.40%，前日在0.30-0.46%；上日成交量134.27亿台币，前日在141.84亿台币。 今天央行定存单到期2,780亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。 本周央行定存单到期1兆1,806.5亿台币，本周余日到期落点分别为：周二5,572.5亿台币、周三1,511.5亿 台币、周四1,810.5亿台币、周五132亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为362亿台币，至周日累积超额准备2,022亿台币、加计 前期1%的超额准备为3,469亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，虽然今日投信端资金略显分配不均及Morgan Stanley美元债 交割1.1亿美元，惟整体市场资金宽裕，资金调度仍旧顺畅，成交以到期续作为主，RP利率与上日几无差异。 他们指出，尽管市场预期央行周四降息几成定局，但若央行仅是小幅调降定存单及隔夜拆款代收利率，那 对RP市场并不会造成立即影响，毕竟季底紧缩效应逼近，降息宽松因子将被季底因素抵销掉，除非央行调降隔 拆代收及定存单同为7个基点才可能带动RP利率出现明显降幅。 〞央行有动作的话，照例都会调整。〞一位大型证券商交易员说。 另位大型证券资调人士指出，金融海啸时公债及公司债RP低位分别落在0.11%、0.21%，目前距离前述低位 仍有段距离，若央行降息幅度加大至一码，短率料会降得很快，但会慢慢恢复正常利率水准。 本周国际债券交割因子包括：周一Morgan Stanley发行1.1亿美元债券、周四Goldman Sachs Group发行1. 4亿美元债。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%；短天期公司债附买回利率主要成 交在0.42-0.44%，一个月天期则成交在0.43-0.45%；以上报价大致同于上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日大致相同，短天期公债附买回利率0.25-0.30%； 公司债附买回利率主要成交于0.30-0.33%。(完) (审校 林高丽)