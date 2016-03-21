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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 15:29 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,405亿韩元，连续八日买超

路透首尔3月21日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超1,405亿韩元，连续八个交易日买超，期间累计买超2.195万亿韩元(18.9亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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3月21日 140.5 -318.8 103.3

^3月18日 277.4 -342.9 29.7

3月17日 734.6 -145.5 -268.5

3月16日 98.4 -90.8 -45.9

3月15日 62.5 -131.4 9.5

3月14日 82.9 -245.0 135.2

3月11日 147.7 -150.1 -56.8

3月10日 651.0 -582.0 -121.9

3月 9日 -18.3 -26.0 -4.6

3月 8日 -95.7 -61.3 106.0

3月 7日 201.6 -198.8 -53.6

3月 4日 162.0 -132.1 -45.5

3月 3日 496.5 -235.5 -314.8

3月 2日 377.8 -15.4 -411.0

2月29日 173.2 -189.3 -53.8

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本月以来 3,318.8 -2,675.5 -939.0

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今年以来 653.1 1,924.8 -1,626.1

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注：^ 为修正后数据。(完)

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