《路透晚报》--3月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：银监会警示重点领域风险，要求银行加大利润留存--消息

两位知情消息人士对路透表示，中国银监会日前对银行业重点领域风险作出警示，要求银行加强政府融资平台风险监控，争取将地方政府应还债务足额纳入财政预算，合理确定地方债投资规模，并加大利润留存以补充核心资本。

--《独家新闻》去年股市暴跌时，中国央行曾向美联储求助应对策略

去年中国股市暴跌时，中国央行迅速向美国联邦储备理事会(美联储/FED)求助，让其分享当年应对1987年“黑色星期一”股灾时的策略。这次求助是由中国人民银行的一名官员在7月27日的邮件发出，主题栏写的是“如蒙紧急协助，将不胜感谢!”

--中国政策：营改增建筑业和房地产适用11%税率，金融和生活服务6%税率

中国财政部公布，自5月1日起，全面推开营改增试点，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业纳入试点范围，其中建筑业和房地产业适用11%税率，金融业和生活服务业适用6%税率。

--中国央行：房地产去库存措施可进一步对冲经济下行--首席经济学家

中国央行研究局首席经济学家马骏周六表示，今年前两个月，房地产开发投资开始企稳回升，复苏时点早于之前预期，未来的房地产去库存措施还可以进一步对冲经济下行压力，同时今年财政政策宽松度的提高有助于维持基础设施投资增速。

--中国经济：用好财政货币政策等工具，确保今年发展主要目标--国务院

中国国务院总理李克强周五主持召开国务院常务会议，部署落实政府工作报告责任分工，强调用好财政、货币政策等工具，加强预调微调，做好政策储备，有效防范各类风险，妥善应对各种复杂局面，确保实现全年发展主要目标任务。

--《分析师观点》台湾2月外销订单优于预期，央行本周降息提振经济预期不变

台湾经济部周一公布，2月外销订单金额较上年同期跌7.4%，优于市场预估的下跌9.95%，是连11个月衰退。

--香港数据：2月综合CPI按年升幅加快至3.1%，因新鲜蔬菜价格升幅扩大

香港政府统计处周一公布，今年2月综合消费物价指数（CPI）按年升3.1%，比1月2.7%的升幅加快，主要是由于新鲜蔬菜价格升幅扩大所致。

【金融】

--中国央行：希望通过发展资本市场，减少企业对借贷杠杆依赖--行长

中国央行行长周小川周日表示，中国经济整体杠杆率和储蓄率均偏高，希望通过发展资本市场，使更多的资金进行股权投资，减少企业对借贷杠杆的依赖；并能够使国民储蓄中更大比例资金进行股本融资，降低债务股本的比例。

--中国金融：推动合条件养老服务企业上市，引导对小微养老企业信贷支持

中国央行联合五部门周一表示，中国将加大对养老服务业发展的金融支持力度，推动符合条件的养老服务企业上市融资。 “供应与需求之间的差异正在缩小，”Nasser说道，“我们估计在年底以前，油价将开始向上调整。”

--《焦点》中国开放坏账市场，吸引外资不良债务管理公司介入

海外不良债务管理公司正在进军中国市场，不透明的法律制度并未令其望而却步，中国政府向专业机构开放坏账市场以及减少企业坏账的措施激励着这些机构。中国不良债务规模估计达4万亿元(6,200亿美元)。不良贷款证券化试点等新举措可能发挥一定作用，但大型外资机构认为，中国经济放缓正迫使北京容许其它削减不良债务的方式。

--中国金融：管理跨境资本流动，完善现有国际货币体系--央行副行长

中国人民银行副行长易纲日前表示，很多金融危机最终会影响经济的增长，因此国际金融框架设计中，要研究包括跨境资本流动在内的诸多问题，防御这些金融风险。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,300亿元七天逆回购，单日净投放1,200亿

业内人士周一透露，中国央行公开市场今日将进行1,300亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放1,200亿元。

--中国货币市场：资金紧势仍未明显缓解，逾千亿逆回购投放效果暂有限

中国银行间市场周一主要回购利率虽然稳中略跌，但流动性紧势缓 解有限。交易员称，央行逆回购继续维持大量投放，但资金偏紧势头并未明显改善，隔夜资 金仍供不应求，同时大行出资偏少，致不少机构转而拆借七天期限品种。

--中国债市动态：资金仍紧短券抛压不减，长债收益率和IRS亦有上行

中国银行间市场周一流动性依旧偏紧，公开市场逆回购放量改善作用暂不明显。在此情况下，短券抛压不减，长债收益率和利率互换(IRS)也出现2-3个基点(bp)的上涨。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价收贬逾百点，汇价高位恐难长期持续

人民币兑美元即期周一随中间价收跌逾120点，结束连两日升势。交易员称，现在人民币汇价基本由中间价决定，中间价由美指决定。从人民币汇率指数来看，人民币已明显高估，高于去年底收盘价的状态料难持续；市场也在猜测，若美指持续偏弱，人民币是否继续被动升值。

--香港金融：香港应发展成人民币资产定价和风险管理中心--经济学家巴曙松

香港媒体周一引述港交所首席中国经济学家巴曙松称，香港应该发展成为人民币的资产定价和风险管理中心，以弥补人民币加入SDR（特别提款权）后失去的特殊优势。

--中国汇市：人民币汇率指数连三周下跌，CFETS指数续创纪录新低至98.05

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(18日)的CFETS人民币汇率指数为98.05，较前周继续微跌0.78%，较2014年底下跌1.95%；该指数继续创下公布以来最低水平，整体波动幅度相对有限。

--离岸人民币：法国东方汇理银行五年宝岛债以5.15%定价--消息

两位消息人士周一指出，法国东方汇理银行计划在台湾发行五年期宝岛债，满两年可开始赎回条件(NC2)以5.15%定价。

【证券/行业】

--《焦点》中国启动钢铁煤炭业转岗分流，多安置在薪资较低的农林业

考虑到臃肿的煤炭和钢铁国企将裁减数百万人，中国政府正在安排过剩员工转岗分流，向农业、林业和公共服务业转移。虽然这样做或可控制失业率，但上述岗位一般工资较低，可能意味着生活质量的下降、支出的减少，并可能导致不满情绪增加。

--中国股市：沪综指收升2.2%至逾两个月新高，券商股板块领涨大盘

中国股市沪综指周一收升2.2%至逾两个月新高，并为连续第七日上涨。分析师指出，周末消息面偏暖，今天大盘高开高走，午后指数有所回落，券商板块受利好消息刺激领涨，因短线累计升幅已大，料明后天大盘或出现一定震荡。

--中国证券：中证金今日恢复五个期限的转融资业务，并下调利率

中国证券金融有限公司网站显示，周一公司开始恢复转融资业务7天至182天五个期限品种，并下调转融资费率。业内人士认为，此举释放出中证金公司鼓励证券公司融资开展两融业务的信号，对市场而言是偏正面因素。

--中港个股：中兴通讯称将确保符合所在国的国际贸易惯例与法律法规

中国电信设备制造商中兴通讯周一表示，希望确保所有海外经营活动符合国际贸易惯例与法律法规。

--中国金融：银联与华为达成Huawei Pay合作，云闪付盟友扩容

继与苹果的Apple Pay和三星电子的Samsung Pay合作后，中国银联周一宣布，其与国内知名本土手机生产商华为公司达成Huawei Pay的合作，这将进一步扩展银联云闪付品牌的用户覆盖面。

--中国企业：今年来在全球股权融资达142亿美元，同比减五成--汤森路透

中国知名智能手机厂商--小米科技全球副总裁Hugo Barra周一称，该公司在资金上能够自给自足，未计划融资。 （完） (整理 黄凯; 审校)