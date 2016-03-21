更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收贬逾百点，汇价高位恐难长期持续

* 人民币随中间价收贬逾120点，结束两连升 * 紧盯美元的中间价已成汇价决定因素 * 人民币汇价高位恐难长期持续 * 贬值预期淡化，期权波动率续走低 (新增评论和收盘报价) 路透北京3月21日 - 人民币兑美元即期 周一随中间价收跌逾120点，结束连 两日升势。交易员称，现在人民币汇价基本由中间价决定，中间价由美指决定。从人民币汇 率指数来看，人民币已明显高估，高于去年底收盘价的状态料难持续；市场也在猜测，若美 指持续偏弱，人民币是否继续被动升值。 交易员们并指出，在主要交易时段，离岸CNH 与在岸CNY以及中间价 之间偏离都较小，而中间价的定盘作用也日益明显。由于贬值预期持续淡化，期权波动率小 幅走低。 “现在就是市场跟着fixing动，fixing跟着美指动。”一股份行交易员称，“现在央行 也挺被动的，完全跟着美元走。如果美指一直跌，人民币敢不敢继续跟着升值？要是升到6. 2、6.3，那出口不就完蛋了吗？” 另一中资行交易员也指出，当前市场基本认同央行的调控指引，不认为央行有意引导升 值或者贬值，更多的是执行参考一篮子货币基本稳定的思路，并根据主要货币走势推测第二 天中间价开盘方向来操作。 中国央行行长周小川此前表示，对于汇率改革目标，中国没有用“自由浮动汇率”这个 提法，用的是“有管理的浮动汇率制度”。当然这也并不意味着汇率会有什么偏差，还是要 尊重市场供求规律，也要参照国际市场上的多种货币篮子，特别是未来更多地参照SDR(特别 提款权)篮子，让人民币汇率保持在合理均衡水平。 中国货币网显示，上周五CFETS人民币汇率指数为98.05，较上周下调0.77，为CFETS公 布以来的最低水平。BIS货币篮子人民币汇率指数为99.13，较上周下调0.92，亦为去年11月 30以来的最低水平。SDR货币篮子人民币汇率指数为97.44，较上周下调0.33。 招商证券首席宏观分析师谢亚轩最新报告指出，在相对明确的人民币汇率机制和外部压 力骤减、国内供需关系可能边际改善情况下，人民币将经历一段平稳期；但预计美联储最早 将于6月加息，仍需警惕美货币政策预期变化给人民币带来的风险。 全球汇市方面，避险货币日圆周一普涨，特别是兑新西兰元和澳元，因多数亚洲股市下 滑拖累人气降温。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4858 6.4727 -0.19% 中间价 6.4824 6.4628 -0.30% 成交额 220.85亿美元 186亿美元 日内波动幅度(pips) 63 日高6.480 日低6.4867 4 今年以来升贬幅度 0.13% 2005年汇改以来升贬幅度 27.62% 一年期美元/人民币掉期 +610 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.478 6.4658 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.6455 6.6285 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4860；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进/杨淑祯)