版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 16:31 BJT

《分析师观点》台湾2月外销订单优于预期，央行本周降息提振经济预期不变

路透台北3月21日 - 台湾经济部周一公布，2月外销订单金额较上年同期跌7.4%，优于市场预估的下跌9.9
5%，是连11个月衰退。
经济部并预计，第一季外销订单年增率续呈负成长；但估计3月外销订单金额将较2月增加。
    
    
                     2016年2月      2016年1月
    外销订单          -7.4             -12.4
    路透调查          -9.95              --
    订单区域
      中国大陆(含港)  -12.1           -11.9
      美国             -4.5            -9.5
      欧洲             -1.1           -18.0
      日本            -26.1           -24.2
    
    **市场评论**
    --大众银行分析师陈森林：
    2月外销订单表现较预期稍佳，可能因天数关系较难预测。预料在商品价格反弹带动下，3、4月跌幅会收
敛到个位数，第二季末到第三季初因台积电 接单料明显扩大，应该会转正。至于本周央行应该会降
息半码，因经济数据表现仍差。
    
    --凯基投顾总经分析师 蔡耀德：    
    2月外销订单表现略优于我们预期，主要受资通及电子产业外销接单优于预期提振，但并不致于影响央行
本季降息半码的预期，因为目前仍预估上半年每个月外销订单皆较上年呈现负成长，主要受到大陆需求不振所
累。预估第二季末至第三季初，外销及出口才会有机会转为正成长。 
    
    **市场反应**
    --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收贬2.5分，报32.545。
    --台湾加权股价指数 收平盘至8,812.70点。
    --指标10年期公债105/4期 殖利率收跌0.3基点至0.7700%。

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

    **相关背景**
    --台湾官方于2月份再下修今年经济成长率至1.47%，创金融海啸来次低；其中预估今年出口成长为负2.78
%，料连两年出口较上年衰退，创下纪录来首见。
    --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等
电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)

 (记者 台北记者组; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐