《分析师观点》台湾2月外销订单优于预期，央行本周降息提振经济预期不变

路透台北3月21日 - 台湾经济部周一公布，2月外销订单金额较上年同期跌7.4%，优于市场预估的下跌9.9 5%，是连11个月衰退。 经济部并预计，第一季外销订单年增率续呈负成长；但估计3月外销订单金额将较2月增加。 2016年2月 2016年1月 外销订单 -7.4 -12.4 路透调查 -9.95 -- 订单区域 中国大陆(含港) -12.1 -11.9 美国 -4.5 -9.5 欧洲 -1.1 -18.0 日本 -26.1 -24.2 **市场评论** --大众银行分析师陈森林： 2月外销订单表现较预期稍佳，可能因天数关系较难预测。预料在商品价格反弹带动下，3、4月跌幅会收 敛到个位数，第二季末到第三季初因台积电 接单料明显扩大，应该会转正。至于本周央行应该会降 息半码，因经济数据表现仍差。 --凯基投顾总经分析师 蔡耀德： 2月外销订单表现略优于我们预期，主要受资通及电子产业外销接单优于预期提振，但并不致于影响央行 本季降息半码的预期，因为目前仍预估上半年每个月外销订单皆较上年呈现负成长，主要受到大陆需求不振所 累。预估第二季末至第三季初，外销及出口才会有机会转为正成长。 **市场反应** --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收贬2.5分，报32.545。 --台湾加权股价指数 收平盘至8,812.70点。 --指标10年期公债105/4期 殖利率收跌0.3基点至0.7700%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here) **相关背景** --台湾官方于2月份再下修今年经济成长率至1.47%，创金融海啸来次低；其中预估今年出口成长为负2.78 %，料连两年出口较上年衰退，创下纪录来首见。 --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等 电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (记者 台北记者组; 审校 杨淑祯)