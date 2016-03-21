泰国经济：政府计划推出额外刺激举措，提振疲弱经济--财长

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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路透曼谷3月21日 - 泰国财政部长阿比萨(Apisak Tantivorawong)周一表示，政府计划推出额外刺激举措，来帮助提振消费。泰国军政府正在艰难的试图重振疲弱经济成长。
阿比萨表示，政府计划补贴低收入人群，并对下个月泼水节期间的支出和旅游提供减税优惠。
阿比萨还称，初步数据显示泰国2月出口较上年同期增加10%，主要是黄金出口。若不计黄金出口，泰国2月出口为增加2%。（完）
(编译 高琦 审校 李春喜)
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