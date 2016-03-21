泰国经济：政府计划推出额外刺激举措，提振疲弱经济--财长

路透曼谷3月21日 - 泰国财政部长阿比萨(Apisak Tantivorawong)周一表示，政府计划推出额外刺激举措，来帮助提振消费。泰国军政府正在艰难的试图重振疲弱经济成长。

阿比萨表示，政府计划补贴低收入人群，并对下个月泼水节期间的支出和旅游提供减税优惠。