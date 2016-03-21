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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 15:58 BJT

泰国经济：政府计划推出额外刺激举措，提振疲弱经济--财长

路透曼谷3月21日 - 泰国财政部长阿比萨(Apisak Tantivorawong)周一表示，政府计划推出额外刺激举措，来帮助提振消费。泰国军政府正在艰难的试图重振疲弱经济成长。

阿比萨表示，政府计划补贴低收入人群，并对下个月泼水节期间的支出和旅游提供减税优惠。

阿比萨还称，初步数据显示泰国2月出口较上年同期增加10%，主要是黄金出口。若不计黄金出口，泰国2月出口为增加2%。（完）

(编译 高琦 审校 李春喜)

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