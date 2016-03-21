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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 16:53 BJT

台湾汇市：台币收贬成交降温，市场等待央行周四会议结果

* 外资续呈汇入，整体成交降温
    * 等待台湾央行季度会议
    * 台币区间暂短期看32.300-32.500

    路透台北3月21日 - 台币兑美元 周一随亚币收贬，成交量萎缩。汇银人士表示
，外资小幅汇入，进/出口商的买卖美元力道渐趋平衡，市场目前未见明显方向，等待央行
会议结果。
    
    汇银人士表示，目前外资汇入的方向尚未见改变，台币短线仍看升。只不过，部分交易
人士猜测，目前偏向强势的台币走势，或有可能引发央行为驱赶热钱，加大降息幅度。
    
    〞要赶热钱出去，降半码是不够的，〞一位大型商银交易人士说。
    
    他们表示，过去二季央行都降息半码(0.125个百分点)，但外资热钱还是持续汇入，可
见以目前市场预估央行降息的幅度和速度，尚不构成外资却步的主因。
    
    路透调查显示，逾九成金融机构估台湾央行3月降息半码，刺激景气复苏。 
    
    〞今天进出口商蛮平衡的。台币在很狭窄的区间整理，〞一位大型商银交易人士表示。
    
    也有交易员提到，由于时近月底，出口商在本波行情中并未抛售太多美元，不排除本周
或下周的出口商有较明显的抛汇，交易员并预估，周四央行的理监事会议决议公布之前，台
币实质交易料在32.300-32.500之间。
    
    台币今日主要交易区间在32.400-32.480，上日在32.350-32.477。韩元兑美元KRW=KFT
C收报1,163.5，上日收在1,162.5。
    
    台股加权指数 周一收涨0.02%。外资及陆资在台股45.31亿台币，连17个交易日
买超共计1,441.28亿台币。 

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.230/32.255，上日收在3
2.250
         
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.545     32.520   32.400-32.545   32.449     7.16   11.40
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.542     32.518   32.400-32.542   32.434     2.42    3.58
 司                                                                      
 
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 美元/台币一个月期        -0.080/-0.060         -0.115/-0.095
 美元/台币六个月期        -0.130/-0.090         -0.135/0.105
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价    

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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