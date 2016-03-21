台湾汇市：台币收贬成交降温，市场等待央行周四会议结果

* 外资续呈汇入，整体成交降温 * 等待台湾央行季度会议 * 台币区间暂短期看32.300-32.500 路透台北3月21日 - 台币兑美元 周一随亚币收贬，成交量萎缩。汇银人士表示 ，外资小幅汇入，进/出口商的买卖美元力道渐趋平衡，市场目前未见明显方向，等待央行 会议结果。 汇银人士表示，目前外资汇入的方向尚未见改变，台币短线仍看升。只不过，部分交易 人士猜测，目前偏向强势的台币走势，或有可能引发央行为驱赶热钱，加大降息幅度。 〞要赶热钱出去，降半码是不够的，〞一位大型商银交易人士说。 他们表示，过去二季央行都降息半码(0.125个百分点)，但外资热钱还是持续汇入，可 见以目前市场预估央行降息的幅度和速度，尚不构成外资却步的主因。 路透调查显示，逾九成金融机构估台湾央行3月降息半码，刺激景气复苏。 〞今天进出口商蛮平衡的。台币在很狭窄的区间整理，〞一位大型商银交易人士表示。 也有交易员提到，由于时近月底，出口商在本波行情中并未抛售太多美元，不排除本周 或下周的出口商有较明显的抛汇，交易员并预估，周四央行的理监事会议决议公布之前，台 币实质交易料在32.300-32.500之间。 台币今日主要交易区间在32.400-32.480，上日在32.350-32.477。韩元兑美元KRW=KFT C收报1,163.5，上日收在1,162.5。 台股加权指数 周一收涨0.02%。外资及陆资在台股45.31亿台币，连17个交易日 买超共计1,441.28亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.230/32.255，上日收在3 2.250 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.545 32.520 32.400-32.545 32.449 7.16 11.40 司 元太外汇经纪公 32.542 32.518 32.400-32.542 32.434 2.42 3.58 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.060 -0.115/-0.095 美元/台币六个月期 -0.130/-0.090 -0.135/0.105 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)