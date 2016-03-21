中国新债：进出口行周四将招标增发至多160亿三期债，期限三、五和10年

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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路透上海3月21日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(24日)在银行间债市招标增发至多160亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。
上述三期债分别为该行今年第一期 的第三次增发、第二期 的第四次增发，以及第三期 的第四次增发。票面利率分别为2.82%、3.07%和3.33%。
具体发行条款如下：
2016年第一期、二期和三期增发债
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招标规模上限 3/5年：50亿元；10年：60亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 3月24日上午10:00-11:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 3月28日
起息日 2月22日
发行期 3月24日-3月28日
上市日 3月30日
手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
-----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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