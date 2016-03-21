中国新债：进出口行周四将招标增发至多160亿三期债，期限三、五和10年

路透上海3月21日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(24日)在银行间债市招标增发至多160亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。

上述三期债分别为该行今年第一期 的第三次增发、第二期 的第四次增发，以及第三期 的第四次增发。票面利率分别为2.82%、3.07%和3.33%。