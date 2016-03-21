金属期市：铜价自近四个月高点回落，因美元走强

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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“期铜迄今表现还不错，”Ayers Alliance的投资总监Jonathan Barratt说道，“中国的铜库存创纪录高位，但看看价格在什么位置。你得说这是个正面讯号。”
伦敦期铜 回吐稍早涨幅，0727GMT时下跌0.4%至每吨5,023美元。该合约之前曾升向周五日内高点5,131美元，该水准是11月5日以来最高。期铜上周五收低。
上海期交所主力期铜 下滑0.3%，收报每吨38,160元人民币。
根据上海期交所周五数据，交易所持有的铜库存CU-STX-SGH在过去一周升至394,777吨的纪录高位，较1月增加一倍，反映出全球库存正流向中国。
LME铜库存则缩减至逾一年来最低，表明欧洲和美国交易商可能更加难以获得铜。
LME铜远期曲线也显现出供应紧张迹象，现货与指标期铜的价差升至七个月高位。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/高琦 审校 张荻/李春喜)
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