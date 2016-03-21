《汇市简讯》英镑/美元多头走势在1.4475上方受抑

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
0805 GMT
* 英镑/美元在1.4500上方有强劲阻力。现汇冲至距离2月16日高点1.4515还有1个点子的水平，因后继乏力而失败
* 云区横跨1.4444-1.4660，在1.4470变弱
* 周五蜡烛图形成十字星，表明走势不确定
* 虽然上周突破1.4475，但未明确收在该水准上方
* 1.4475是1.4672-1.3836跌势的76.4%回档位
* 技术图：tmsnrt.rs/1pWguud
(编译 高琦 审校 张荻)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。