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市场报道 | 2016年 3月 21日 星期一 16:17 BJT

《汇市简讯》英镑/美元多头走势在1.4475上方受抑

0805 GMT

* 英镑/美元在1.4500上方有强劲阻力。现汇冲至距离2月16日高点1.4515还有1个点子的水平，因后继乏力而失败

* 云区横跨1.4444-1.4660，在1.4470变弱

* 周五蜡烛图形成十字星，表明走势不确定

* 虽然上周突破1.4475，但未明确收在该水准上方

* 1.4475是1.4672-1.3836跌势的76.4%回档位

* 技术图：tmsnrt.rs/1pWguud

(编译 高琦 审校 张荻)

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