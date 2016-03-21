更新版 1-中国企业：小米全球副总裁称，公司资金充足未计划融资

小米上次向投资者融资是在2014年12月，当时取得包括All-Stars Investment和DST Global在内的私募股权基金、以及新加坡政府投资公司(GIC) 的资金，共筹措11亿美元，对公司估值为450亿美元。

Barra称，这些资金已用来投资逾50家新兴企业，其中包括视频内容提供商等，希望以此从游戏和移动支付应用等较手机利润率更高的网络服务中提高收入。

“我们把所有的融资都进行了投资。从运营角度看，一段时间以来我们的资金一直是自给自足，” Barra补充称。

小米去年销售了7,000万部手机，比其制定的2015年全球销售目标低12%。(完)