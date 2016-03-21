更新版 1-中国企业：小米全球副总裁称，公司资金充足未计划融资

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
小米上次向投资者融资是在2014年12月，当时取得包括All-Stars Investment和DST Global在内的私募股权基金、以及新加坡政府投资公司(GIC) 的资金，共筹措11亿美元，对公司估值为450亿美元。
Barra称，这些资金已用来投资逾50家新兴企业，其中包括视频内容提供商等，希望以此从游戏和移动支付应用等较手机利润率更高的网络服务中提高收入。
“我们把所有的融资都进行了投资。从运营角度看，一段时间以来我们的资金一直是自给自足，” Barra补充称。
小米去年销售了7,000万部手机，比其制定的2015年全球销售目标低12%。(完)
(编译 李爽/于春红; 审校 李春喜/张明钧)
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