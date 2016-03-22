更正-瑞士数据：第四季经常帐盈余同比收窄40亿瑞郎至160亿瑞郎--瑞士央行(3月21日)

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京5月22日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
(更正：标头由“瑞士财政”改为“瑞士数据”。第二段“剩余收益下降”有误，应为“收入盈余下降”)
路透苏黎世3月21日 - 瑞士央行周一公布的统计数据显示，瑞士第四季经常帐盈余收窄至160亿瑞郎(164.8亿美元)左右，较上年同期减少40亿瑞郎。
收窄的主要原因是投资收益部分的收入盈余下降。瑞士央行称，第四季这项盈余下降约60亿瑞郎，至50亿瑞郎。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透北京5月22日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透香港5月22日 - 针织品产销商--互太纺织在越南的厂房入口被堵塞至停运逾月仍未解决，公司周一称，相信需要更多时间，让当地政府清理堵塞，虽然越南厂房暂停营运对公司造成的财务影响不大，惟倘不能尽快解决事件，情况或会有变。
路透伦敦5月22日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周一上扬，因对西班牙执政保守党及其撙节政策抨击最为猛烈的政治人物Pedro Sanchez，重新成为反对党社会党的领导人。