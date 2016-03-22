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债券 | 2016年 3月 22日 星期二 08:58 BJT

更正-瑞士数据：第四季经常帐盈余同比收窄40亿瑞郎至160亿瑞郎--瑞士央行(3月21日)

(更正：标头由“瑞士财政”改为“瑞士数据”。第二段“剩余收益下降”有误，应为“收入盈余下降”)

路透苏黎世3月21日 - 瑞士央行周一公布的统计数据显示，瑞士第四季经常帐盈余收窄至160亿瑞郎(164.8亿美元)左右，较上年同期减少40亿瑞郎。

收窄的主要原因是投资收益部分的收入盈余下降。瑞士央行称，第四季这项盈余下降约60亿瑞郎，至50亿瑞郎。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
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