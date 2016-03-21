投行观点：摩根大通将欧元区股票评级由“加码”下调至“中性”

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦3月21日 - 摩根大通嘉诚已将对欧元区股票的评级从“加码”下调至“中性”，理由是美元走软给该区域股市带来阻力。
继上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定维持利率不变，并将今年升息25个基点的次数预期减半至两次后，美元近几个交易日一直在下滑。
美元走软帮助推升了欧元，而欧元升值会对欧洲企业的对外出口造成冲击，所以往往也会给当地股市带来不利影响。
“我们重申近期对日本的评级下调，而且还将欧元区股票评级由加码下调至中性。因为该区域仍以多头居多，估值并不具有吸引力，欧元构成一大阻力，”摩根大通策略师Mislav Matejka称。(完) (编译 刘秀红；审校 李爽)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。