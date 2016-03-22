台湾货币市场：3月22日及本提存期资金预期变化一览表

马来西亚期市：棕榈油期货收涨，因出口需求强劲
马来西亚指标8月棕榈油期货收涨1%，报每吨2,662马币(618.64美元)；盘中稍早涨至2,681马币，为5月15日以来最高。
路透台北3月22日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共5,572.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)4,552.95亿台币： 03/23 1,511.50亿台币 03/24 1,810.50亿台币 03/25 132.00亿台币 03/28 5.00亿台币 03/29 4,987.15亿台币 03/30 2,171.00亿台币 03/31 2,698.80亿台币 04/01 1,237.00亿台币 --公债还本付息817.5亿台币： 03/27 104甲6期1息 3.50亿台币 03/31 95甲3期本金 800.00亿台币 03/31 95甲3期10息 14.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --3/24：Goldman Sachs Group发行1.4亿美元债券。 --3/25：财政部发行91天期国库券财105-5期，预估金额200亿台币，24日标售。 --3/30：财政部发行五年期公债105/5期，预估金额300亿台币，25日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)
马来西亚指标8月棕榈油期货收涨1%，报每吨2,662马币(618.64美元)；盘中稍早涨至2,681马币，为5月15日以来最高。
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。