瑞典经济：企业几无可能提高产品售价--央行调查

路透斯德哥尔摩3月21日 - 瑞典央行周一发布的企业调查显示，受益于内需强劲，瑞典企业较为乐观，但预计只有较小可能提高产品售价。

“尽管经济环境强于以往，但许多企业很难进一步上调产品售价，”瑞典央行在声明中称。

“这主要是因为进口成本不再上升，而竞争越发激烈。竞争激烈的一个例子是，企业普遍向客户提供折扣”。

该调查一年公布三次，访问了43家企业的代表，他们代表瑞典总计约26万的雇员。(完)