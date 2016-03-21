瑞典经济：企业几无可能提高产品售价--央行调查

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透斯德哥尔摩3月21日 - 瑞典央行周一发布的企业调查显示，受益于内需强劲，瑞典企业较为乐观，但预计只有较小可能提高产品售价。
“尽管经济环境强于以往，但许多企业很难进一步上调产品售价，”瑞典央行在声明中称。
“这主要是因为进口成本不再上升，而竞争越发激烈。竞争激烈的一个例子是，企业普遍向客户提供折扣”。
该调查一年公布三次，访问了43家企业的代表，他们代表瑞典总计约26万的雇员。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。