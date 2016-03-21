中国新债：四川下周一将发行459.62亿元四期一般地方债，期限三至10年

路透上海3月21日 - 中国四川省财政厅周一公告，将于下周一(28日)招标发行总额459.62亿元人民币地方债，全部为一般债券，期限包括三年、五年、七年和10年。

上述债券全部为置换债券，计划发行规模上，除10年期为45.62亿元外，三年、五年和七年均为138亿元。

具体招标时间为3月28日上午10:00-10:40，自3月29日起开始计息，当日发行结束。发行后可在试点商业银行柜台市场进行流通；中债资信评估公司对债券评级为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮20%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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