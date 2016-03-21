欧元债市：欧元区公债收益率略微下滑，西班牙公债备受关注

“加泰罗尼亚本已在‘垃圾级’的债信评级遭降及评级展望为负面，凸显随着时间推移，情况变得更糟，”德国商业银行利率策略师David Schnautz称。

“加泰罗尼亚评级遭调降，对于标准普尔4月1日评估西班牙评级是个不好的兆头。”

标准普尔给予西班牙的债信评级为BBB+，评级展望为稳定。

西班牙10年期公债收益率 报1.44%，当日几无变动，但较上周五触及的一周低位上涨4个基点。

路透数据显示，加泰罗尼亚五年期公债收益率 约报4.06%，上周五报3.91%。

多数欧元区公债收益率微幅下跌，本地区市场持续因欧洲央行的货币刺激措施而获得支撑。

意大利10年期公债收益率 报1.27%，接近上周五触及的一年低点1.24%。

“除去西班牙因素，债市正在寻找方向，”ING资深利率策略师Martin Van Vliet称。(完)

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