欧洲央行月报：央行大力呼吁区内各国政府加大公共投资

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
“公共投资增加会对需求带来正面效应，可以通过增加公共资本规模来带动经济潜在产出，”欧洲央行在经济月报中称。
“这一观点强化在当前低通胀环境下增加公共投资的理由。”
欧洲央行执委科尔周一强调了这一讯息，称欧元区各国政府应该将支出转向投资和教育，称ECB不能独自支撑起经济增长。
欧洲央行公报显示出，各种促进投资的模拟都促进了短期和长期的经济增长,不过支出还可能会在长期内增加债务，这需要保持警惕。
欧洲央行称，通过债务融资进行的投资将带来最大的短期成长效应，但逐步增加的债务负担也可能最重。
央行还补充称，收紧货币政策将不利经济增长，并加重投资造成的债务负担。该央行承诺未来数年将维持利率在极低水准。(完) (编译 高琦/李爽 审校 王丽鑫/李春喜)
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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