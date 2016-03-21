欧洲央行月报：央行大力呼吁区内各国政府加大公共投资

“公共投资增加会对需求带来正面效应，可以通过增加公共资本规模来带动经济潜在产出，”欧洲央行在经济月报中称。

“这一观点强化在当前低通胀环境下增加公共投资的理由。”

欧洲央行执委科尔周一强调了这一讯息，称欧元区各国政府应该将支出转向投资和教育，称ECB不能独自支撑起经济增长。

欧洲央行公报显示出，各种促进投资的模拟都促进了短期和长期的经济增长,不过支出还可能会在长期内增加债务，这需要保持警惕。

欧洲央行称，通过债务融资进行的投资将带来最大的短期成长效应，但逐步增加的债务负担也可能最重。