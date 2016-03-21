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债券 | 2016年 3月 21日 星期一 17:53 BJT

欧洲央行月报：央行大力呼吁区内各国政府加大公共投资

“公共投资增加会对需求带来正面效应，可以通过增加公共资本规模来带动经济潜在产出，”欧洲央行在经济月报中称。

“这一观点强化在当前低通胀环境下增加公共投资的理由。”

欧洲央行执委科尔周一强调了这一讯息，称欧元区各国政府应该将支出转向投资和教育，称ECB不能独自支撑起经济增长。

欧洲央行公报显示出，各种促进投资的模拟都促进了短期和长期的经济增长,不过支出还可能会在长期内增加债务，这需要保持警惕。

欧洲央行称，通过债务融资进行的投资将带来最大的短期成长效应，但逐步增加的债务负担也可能最重。

央行还补充称，收紧货币政策将不利经济增长，并加重投资造成的债务负担。该央行承诺未来数年将维持利率在极低水准。(完) (编译 高琦/李爽 审校 王丽鑫/李春喜)

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