路透伦敦3月21日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价 位预测： 欧元/美元：欧元已在1.1340美元处止住，仅略低于2月11日所及高位 。我们假定汇价将温和回落，然后再次试图突破长期区间高端。在1.1340 上方的阻力位可能在1.1430，即2015年5月高位，然后是2015年8月所及高 位1.1715。 美元/日圆：上周五跌破111并再次下穿双底支撑位，但当日仍收高。 此次再次回落可能意味着存在升向3月9日低点112.20的上行空间。 欧元/英镑：上周四日K线空头吞噬型态延续至周五，并收于更低水平 。该汇率仍在0.77-0.79区间波动。 纽约 当日 今年来 2 015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1253 1.1267 -0.12 +3.62 1. 0860 美元/日圆 111.46 111.55 -0.08 -7.35 12 0.30 欧元/日圆 125.44 125.68 -0.19 -3.86 13 0.47 美元/瑞郎 0.9698 0.9697 +0.01 -3.19 1. 0018 英镑/美元 1.4398 1.4478 -0.55 -2.31 1. 4738 美元/加元 1.3047 1.2999 +0.37 -5.72 1. 3839 美元/离岸人民币 6.4772 6.4612 +0.25 -1.38 6.5680 澳元/美元 0.7615 0.7599 +0.21 +4.67 0. 7275 新西兰元/美元 0.6783 0.6794 -0.16 -0.62 0. 6825 欧元/瑞郎 1.0916 1.0928 -0.11 +0.28 1. 0886 欧元/英镑 0.7815 0.7783 +0.41 +6.08 0. 7367 欧元/瑞典克朗 9.2662 9.2787 -0.13 +1.04 9. 1705 美元/挪威克朗 8.3911 8.3933 -0.03 -5.08 8. 8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 刘秀红；审校 张明钧)