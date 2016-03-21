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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 17:46 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦3月21日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价
位预测：
    
    欧元/美元：欧元已在1.1340美元处止住，仅略低于2月11日所及高位
。我们假定汇价将温和回落，然后再次试图突破长期区间高端。在1.1340
上方的阻力位可能在1.1430，即2015年5月高位，然后是2015年8月所及高
位1.1715。
    
    美元/日圆：上周五跌破111并再次下穿双底支撑位，但当日仍收高。
此次再次回落可能意味着存在升向3月9日低点112.20的上行空间。

    欧元/英镑：上周四日K线空头吞噬型态延续至周五，并收于更低水平
。该汇率仍在0.77-0.79区间波动。
    
                                          纽约   当日  今年来  2
015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元            1.1253  1.1267  -0.12  +3.62  1.
0860
    美元/日圆            111.46  111.55  -0.08  -7.35  12
0.30
    欧元/日圆         125.44  125.68  -0.19  -3.86  13
0.47
    美元/瑞郎            0.9698  0.9697  +0.01  -3.19  1.
0018
    英镑/美元            1.4398  1.4478  -0.55  -2.31  1.
4738
    美元/加元            1.3047  1.2999  +0.37  -5.72  1.
3839
    美元/离岸人民币         6.4772  6.4612  +0.25  -1.38 
 6.5680
    澳元/美元            0.7615  0.7599  +0.21  +4.67  0.
7275
    新西兰元/美元        0.6783  0.6794  -0.16  -0.62  0.
6825
    欧元/瑞郎         1.0916  1.0928  -0.11  +0.28  1.
0886
    欧元/英镑         0.7815  0.7783  +0.41  +6.08  0.
7367
    欧元/瑞典克朗     9.2662  9.2787  -0.13  +1.04  9.
1705
    美元/挪威克朗        8.3911  8.3933  -0.03  -5.08  8.
8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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ZZ>
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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