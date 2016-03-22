重温稿-《中国新债预测》国开行四期债定位料近二级，现券情绪偏空但一级需求仍在

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债
* 期限及招标金额：1：60亿元；3/5/7年：70亿元
* 招标时间: 1/3/5年：3月22日9:30-10:30；7年：3月22日9:30-11:20
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：2.17%-2.26%；2.63%-2.70%；2.90%-2.97%；3.20%-3.28%
* 预测均值: 2.22%；2.66%；2.93%；3.24%
路透上海3月21日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-7年四期增发债。路透调查显示，资金面紧势致现券二级情绪偏弱，但相对而言一级招标情绪尚可，料明日国开债需求仍较为平稳，中标结果或稍低于二级市场。
他们并指出，流动性状况或对短债产生影响，但从午后农发新债结果来看，中长债配置需求仍在，将一定程度支撑明日国开新债。
“现在资金这么紧，一年的国开估计不会太低，看看明早情况吧，”华北一银行交易员称，下午农发倍数不错，与发行量偏少有关，国开发行量大，仍存不确定性。
一级市场方面，农发行下午招标的1-10年五期债中，除10年期品种外，其余品种均低于二级市场估值，投标倍数亦相对尚可。
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七年期品种的最新收益率为2.3237%、2.7000%、2.9635%和3.1661%。
明日招标四期债中，一年、三年期分别为国开行今年第九期、第八期 增发债，票面利率为2.29%和2.72%；五年、七年期分别为该行今年第六期 、七期 增发债，票面利率为2.96%和3.24%。
具体发行条款如下：
2016年第九、八、六、七期增发债
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发行上限 1年：60亿元；3/5/7年：70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标时间 1/3/5年：3月22日9:30-10:30；7年：3月22日9:30-11:20
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 3/24
起息日 1年：3/9；3年：3/3；
5年：2/18；7年：2/25
分销期 3/23-3/24
上市日 3/28
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%
----------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 黄凯)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导