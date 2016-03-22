重温稿-《中国新债预测》国开行四期债定位料近二级，现券情绪偏空但一级需求仍在

* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债

* 期限及招标金额：1：60亿元；3/5/7年：70亿元

* 招标时间: 1/3/5年：3月22日9:30-10:30；7年：3月22日9:30-11:20

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：2.17%-2.26%；2.63%-2.70%；2.90%-2.97%；3.20%-3.28%

* 预测均值: 2.22%；2.66%；2.93%；3.24%

路透上海3月21日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-7年四期增发债。路透调查显示，资金面紧势致现券二级情绪偏弱，但相对而言一级招标情绪尚可，料明日国开债需求仍较为平稳，中标结果或稍低于二级市场。

他们并指出，流动性状况或对短债产生影响，但从午后农发新债结果来看，中长债配置需求仍在，将一定程度支撑明日国开新债。

“现在资金这么紧，一年的国开估计不会太低，看看明早情况吧，”华北一银行交易员称，下午农发倍数不错，与发行量偏少有关，国开发行量大，仍存不确定性。

一级市场方面，农发行下午招标的1-10年五期债中，除10年期品种外，其余品种均低于二级市场估值，投标倍数亦相对尚可。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七年期品种的最新收益率为2.3237%、2.7000%、2.9635%和3.1661%。

明日招标四期债中，一年、三年期分别为国开行今年第九期、第八期 增发债，票面利率为2.29%和2.72%；五年、七年期分别为该行今年第六期 、七期 增发债，票面利率为2.96%和3.24%。

具体发行条款如下：

2016年第九、八、六、七期增发债

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发行上限 1年：60亿元；3/5/7年：70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标时间 1/3/5年：3月22日9:30-10:30；7年：3月22日9:30-11:20

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 3/24

起息日 1年：3/9；3年：3/3；

5年：2/18；7年：2/25

分销期 3/23-3/24

上市日 3/28

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%