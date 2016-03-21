欧洲汇市：英镑在主要货币中跌幅最大，受英国政局波动影响

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
“对英国而言，未来三个月政治将比经济更重要，迄今两大主要政党似乎都非常热衷于内部分裂，”法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes表示，“Iain Duncan Smith辞职只会增加英镑未来面对的政治风险。”
英镑兑美元 跌0.6%报1.4390，勉强守在周三所及上周低点1.4053上方。欧元兑英镑 涨0.4%报0.7815.
据英国工业联盟(CBI)的研究显示，英国民众投票赞同退出欧盟，可能导致英国经济2020年损失1,000亿英镑产出和95万个工作岗位。
越来越多的银行都已警告危机风险，如果英国在6月23日投票退出欧盟，则可能重创英镑最多跌20%。
投资者担心，退出欧盟将损及经济成长，并影响到英国经常帐赤字融资所需的巨额外国投资流入。英国经常帐赤字与国民产出之比约为4%，为发达国家中比例最高的国家之一。(完)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。