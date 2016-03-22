台湾货币市场：短率持稳月内短钱更充裕，跨季资金流动性渐增

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
* 月内短率贴近低位跨季则持平
* 央行隔夜拆款资金冲销力道减弱
* 短票利率及RP利率大致持稳
记者 詹静宜
路透台北3月22日 - 台湾银行间短率周二续处既有区间。资金调度人员称，近期央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金力道减弱，令短钱更充裕、月内短率贴近低档；而随着跨季资金流动性逐渐提高，跨季拆款利率大致持平在现有水准，仅有极少数中型银行对中型银行跨季拆款成交在0.32%。
他们指出，本周起除少数公营行库外，也有少数民营银行酌量加入跨季拆款供给行列，交投以三周天期为主，且多数成交至4月6日，避开旬底及清明连续假期因素干扰，其中率先开放跨季拆款的大型银行与银行承作跨季拆款仍在0.36%，与票券商成交跨季拆款也维持在0.38%。
〞最近感觉钱有比较松，央行代收都没有积极冲销。〞一位民营银行资调人员说。
另位公营行库资调人士则提及，随着近期外资汇入及央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金态度并不积极，至周一银行间累积超额准备垫高至2,400亿台币，凸显资金宽裕，惟跨季拆款资金供给仍受限于银行间资本适足率(BIS)计算，目前可承作跨季拆款的银行仍是少数。
本地时间13:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.432 32.545
台湾加权股价指数<.TWII 8,785.68 8,812.70 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率
--隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.260%
--一周拆款利率区间 0.210-0.340% 0.200-0.360%
**本周发票量略增**
短票市场方面，大型票券商指出，此前为避免资金落点季底，大多将落点提前至本周，料使本周发票量略增，而银行间资金去化压力仍大，近日少数跨月短票交投利率向区间低位靠拢。
他们表示，由于目前跨季拆款利率较跨月短票为高，资金调度以跨月短票为主，而因资金缺口不大，短票成交以到期续作为主，短票利率料持稳现有区间，观望央行利率决策及季底资金紧缩效应。
〞就算央行降息，季底前短票利率不会有什么变化。〞一位大型票券商交易员说。
今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月利率主要成交在0.36-0.38%，少数成交在0.35%，大致同于上日。
集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.363%，前日0.37%；上日区间在0.30-0.43%，前日在0.30-0.40%；上日成交量130.98亿台币，前日在134.27亿台币。
今天央行定存单到期5,572.5亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。
本周央行定存单到期1兆1,806.5亿台币，本周余日到期落点分别为：周三1,511.5亿台币、周四1,810.5亿台币、周五132亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为403亿台币，累积超额准备2,407亿台币、加计前期1%的超额准备为3,854亿台币。
**投信资金宽裕**
债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，今日投信端资金明显宽裕，相较之下RP券源略显短缺，带动投信青睐的公司债RP利率靠向区间低位，至于公债RP利率则持平上日区间。
他们指出，尽管受惠于投信申购款涌入RP市场，但RP利率顶多是区间低位成交比重提高，仍旧难以跳脱低档区间盘整格局，静待周四央行理监事会利率决策出炉。
〞今天有投信出来洒钱，但不是我家客户。〞一位大型证券商交易员说。
本周国际板债券交割因子除了周一Morgan Stanley发行1.1亿美元债券外，还有周四Goldman Sachs Group发行1.4亿美元债。
今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%；短天期公司债附买回利率主要成交在0.42-0.44%，一个月天期则成交在0.43-0.45%；以上报价大致同于上日。
今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日大致相同，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；公司债附买回利率主要成交于0.30-0.33%。(完) (审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”