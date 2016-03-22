台湾货币市场：短率持稳月内短钱更充裕，跨季资金流动性渐增

* 月内短率贴近低位跨季则持平

* 央行隔夜拆款资金冲销力道减弱

* 短票利率及RP利率大致持稳

记者 詹静宜

路透台北3月22日 - 台湾银行间短率周二续处既有区间。资金调度人员称，近期央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金力道减弱，令短钱更充裕、月内短率贴近低档；而随着跨季资金流动性逐渐提高，跨季拆款利率大致持平在现有水准，仅有极少数中型银行对中型银行跨季拆款成交在0.32%。

他们指出，本周起除少数公营行库外，也有少数民营银行酌量加入跨季拆款供给行列，交投以三周天期为主，且多数成交至4月6日，避开旬底及清明连续假期因素干扰，其中率先开放跨季拆款的大型银行与银行承作跨季拆款仍在0.36%，与票券商成交跨季拆款也维持在0.38%。

〞最近感觉钱有比较松，央行代收都没有积极冲销。〞一位民营银行资调人员说。

另位公营行库资调人士则提及，随着近期外资汇入及央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金态度并不积极，至周一银行间累积超额准备垫高至2,400亿台币，凸显资金宽裕，惟跨季拆款资金供给仍受限于银行间资本适足率(BIS)计算，目前可承作跨季拆款的银行仍是少数。

本地时间13:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.432 32.545

台湾加权股价指数<.TWII 8,785.68 8,812.70 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.260%

--一周拆款利率区间 0.210-0.340% 0.200-0.360%

**本周发票量略增**

短票市场方面，大型票券商指出，此前为避免资金落点季底，大多将落点提前至本周，料使本周发票量略增，而银行间资金去化压力仍大，近日少数跨月短票交投利率向区间低位靠拢。

他们表示，由于目前跨季拆款利率较跨月短票为高，资金调度以跨月短票为主，而因资金缺口不大，短票成交以到期续作为主，短票利率料持稳现有区间，观望央行利率决策及季底资金紧缩效应。

〞就算央行降息，季底前短票利率不会有什么变化。〞一位大型票券商交易员说。

今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月利率主要成交在0.36-0.38%，少数成交在0.35%，大致同于上日。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.363%，前日0.37%；上日区间在0.30-0.43%，前日在0.30-0.40%；上日成交量130.98亿台币，前日在134.27亿台币。

今天央行定存单到期5,572.5亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。

本周央行定存单到期1兆1,806.5亿台币，本周余日到期落点分别为：周三1,511.5亿台币、周四1,810.5亿台币、周五132亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为403亿台币，累积超额准备2,407亿台币、加计前期1%的超额准备为3,854亿台币。

**投信资金宽裕**

债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，今日投信端资金明显宽裕，相较之下RP券源略显短缺，带动投信青睐的公司债RP利率靠向区间低位，至于公债RP利率则持平上日区间。

他们指出，尽管受惠于投信申购款涌入RP市场，但RP利率顶多是区间低位成交比重提高，仍旧难以跳脱低档区间盘整格局，静待周四央行理监事会利率决策出炉。

〞今天有投信出来洒钱，但不是我家客户。〞一位大型证券商交易员说。

本周国际板债券交割因子除了周一Morgan Stanley发行1.1亿美元债券外，还有周四Goldman Sachs Group发行1.4亿美元债。

今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%；短天期公司债附买回利率主要成交在0.42-0.44%，一个月天期则成交在0.43-0.45%；以上报价大致同于上日。