欧洲金融：对冲基金杠杆操作应受控制--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透法兰克福3月21日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，私募基金及对冲基金所采用的杠杆操作数量应予以控制，因其有可能危害欧洲金融体系的稳定性。
冈斯坦西欧在一场于伦敦举行的演说中表示，“首先，我们必须研发一套架构，以加强控管欧盟境内另类投资基金的杠杆操作。”
“有鉴于投资基金使用杠杆可能产生并放大系统性风险，确保杠杆操作在可接受的限制范围内至为重要。”
演讲稿原文：here
(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。