欧洲金融：对冲基金杠杆操作应受控制--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧

路透法兰克福3月21日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，私募基金及对冲基金所采用的杠杆操作数量应予以控制，因其有可能危害欧洲金融体系的稳定性。

冈斯坦西欧在一场于伦敦举行的演说中表示，“首先，我们必须研发一套架构，以加强控管欧盟境内另类投资基金的杠杆操作。”

“有鉴于投资基金使用杠杆可能产生并放大系统性风险，确保杠杆操作在可接受的限制范围内至为重要。”

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