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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率大致持平，跨季资金供给略增缓解跨月短率趋升压力

* 短率大致持平
    * 跨季资金供给略增
    * 短票及RP利率持稳

     记者 詹静宜
    路透台北3月21日 - 台湾银行间短率周一大致持平。资金调度人员表示，今起新增三家公营行库加入跨季
拆款资金供给行列，增添跨季资金流动性，令跨季拆款利率持稳既有区间、变化不大，目前跨季拆款以三周天
期为主，避开旬底及清明长假因素干扰。

    他们指出，银行间受限于季底财报资本适足率(BIS)计算，对跨季资金调度仍显保守，令一周拆款落点月
底的短率区间高位略承压，至于月内短率则因短钱充裕，仍旧持平低档整理，仅有少数小银行与小票券承作隔
夜拆款利率才会拉高至0.300%。
    
    〞月内拆入很好拆，跨月只有几家在拆出，但很贵。〞一位公营银行拆入方资调人员说。 
    
    另位公营行库资调人士则提及，随着央行本季理监事会脚步逼近，转趋关注央行利率决策是否一如市场多
数预期降息半码，近日短率料将持续稳在低位，静待央行利率决策出炉。
    
            
 本地时间18:00                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.545                     32.520    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,812.70                  8,810.71    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.201%                    0.202%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.260%               0.200-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.360%               0.210-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.380%               0.330-0.360%
    
    **短票利率持稳**
    
    短票市场方面，大型票券商指出，先前已避开落点季底，加上本周起又有银行开放承作跨季拆款，季底资
金压力略见缓解，成交以跨月短票为主，利率维稳现有水准。
    
    他们表示，近期热钱大举汇入令央行降息预期升温，但即使真如市场预期降息半码，短票利率料不会立即
反应，待时序迈入下旬初，排除季底紧缩效应后才会逐渐发酵。
    
    〞季底感觉上还不错，实际状况则有待考验 。〞一位大型票券商交易员说。
    
    另位大型票券商资调人士则指出，今日为元大金控集团免保短票最后一波发行，预期元大金控尚未发债还
票前将持续在短票市场到期续发，将可持续增添短票券源。 
    
    元大金控 集团为了支应大众银行收购股权转换案，将于上周四起三天发行月内、跨月天期不依
的免保短票，发行总额约350亿台币。去年八月元大金宣布将以股分转换方式并购大众银行 百分之百
的股权，总金额达565.5亿台币。 
    
    今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月利率主要成交在0.36-0.38%，大致同于上日。
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.37%，前日0.364%；
上日区间在0.30-0.40%，前日在0.30-0.46%；上日成交量134.27亿台币，前日在141.84亿台币。
               
    台湾央行共发行2,780亿台币定存单，与今日到期金额2,780亿台币相较，存单发行余额持平不变。

    本周央行定存单到期1兆1,806.5亿台币，本周余日到期落点分别为：周二5,572.5亿台币、周三1,511.5亿
台币、周四1,810.5亿台币、周五132亿台币。
    
    拆款中心资料 显示，周一超额准备为435亿台币，累积超额准备2,457亿台币、加计前期1%的超额准
备为3,904亿台币。  
       
               
    **RP利率持平**  
        
    债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，虽然今日投信端资金略显分配不均及Morgan Stanley美元债
交割1.1亿美元，惟整体市场资金宽裕，资金调度仍旧顺畅，成交以到期续作为主，RP利率与上日几无差异。 
    
    他们指出，尽管市场预期央行周四降息几成定局，但若央行仅是小幅调降定存单及隔夜拆款代收利率，那
对RP市场并不会造成立即影响，毕竟季底紧缩效应逼近，降息宽松因子将被季底因素抵销掉，除非央行调降隔
拆代收及定存单同为7个基点才可能带动RP利率出现明显降幅。
    
   〞央行有动作的话，照例都会调整。〞一位大型证券商交易员说。
   
    另位大型证券资调人士指出，金融海啸时公债及公司债RP低位分别落在0.11%、0.21%，目前距离前述低位
仍有段距离，若央行降息幅度加大至一码，短率料会降得很快，但会慢慢恢复正常利率水准。 
    
    本周国际债券交割因子包括：周一Morgan Stanley发行1.1亿美元债券、周四Goldman Sachs Group发行1.
4亿美元债。

    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%；短天期公司债附买回利率主要成
交在0.42-0.44%，一个月天期则成交在0.43-0.45%；以上报价大致同于上日。
        
    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日大致相同，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；
公司债附买回利率主要成交于0.30-0.33%。(完) 

 (审校 杨淑祯)

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