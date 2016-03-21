重温稿-香港个股：重庆银行料今年净息差稳中有升，不良资产率保持同业较低水平

路透香港3月21日 - 中国城市商业银行--重庆银行 周一称，料今年该行净息差会从低位稳中有升，资金业务尤其是理财业务仍会有年复合50%以上的增速，不良资产率亦能保持同业较低水平。

重庆银行董事长甘为民在业绩记者会上对路透表示，受同业竞争及利率市场化影响，去年该行净息差降29个BP至2.52%，“这应该是近年最低水平，2016年的净息差预计会有稳中有升。”

他认为，净息差今年稳中有升主要取决于存贷组合结构改善、加大资产业务转型、小微企业业务下沉、付息成本减少等因素。

重庆银行业绩显示，该行2015年净利润31.7亿元人民币，同比增长12.1%，增速符合预期，该行银行手续费及佣金净收入达15.12亿元，较去年猛增66.4%，净息差2.52%，不良贷款率0.97%，较年初上升0.28个百分点；减值准备对不良贷款比率243.98%，下降74.89个百分点。

甘为民在会上表示，货币政策相对宽松及利率市场化进程加速，导致银行净利差和净息差持续收窄，金融脱媒加剧、新型金融模式，为银行业传统存贷款业务带来巨大冲击，为应对挑战，该行大力发展同业业务，尤其是理财会保持年复合增长率50%以上的增长，以丰富收入来源。

去年该行中间业务净收入按年增66.4%至15.1亿元人民币，收入占比为17.58%。该行资产负债管理部总经理李映军指出，有信心今年中间业务收入占比可超越20%，主要由于理财及托管业务增长势头持续。

“目前同业资金业务占银行资产占比的48-49%，利润占比在目前的会计框架下的30-35%...相信今年资金业务对全行的利润贡献仍会保持较高水平。”李映军称。

该行风险管理部总经理陈瑶在谈到不良问题时称，去年资产质量下行压力较大，目前看压力仍大但已有所缓解，该行制造业、批发及零售及采矿业、地质勘探等行业不良贷款率增加较快，有基数低的因素，且增速在同业中较慢。