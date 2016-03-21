重温稿-中国房地产：确保今年棚改进度不低于去年，落实棚改信贷支持政策--副总理

路透北京3月21日 - 中国国务院副总理张高丽在全国棚户区改造电视电话会议上强调，今年棚改600万套任务重、难度大，要早安排早开工早见效，确保今年棚改进度不低于去年。

中国中央广播电台周一晚间新闻援引他的讲话并称，要落实棚改信贷支持政策，并严格资金监管，加快项目进度，务必“把钱用在刀刃上”。

“对2015年底以前安排开工的棚改续建项目可以按照已签订的合同继续发放贷款，对2016年及以后年度新开工的棚改项目要全面实施政府购买服务，”张高丽称。

他并要求要提前谋划2017年棚户改造，积极做好前期政策。

中国去年提出的棚改三年行动计划，目标2015-2017年要开工改造1,800万套。2015年目标任务是580万套，实际开工601万套；2016年目标是开工改造600万套，并提高货币化安置比例。