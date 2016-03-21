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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 19:43 BJT

马来西亚期市：棕榈油涨至近两年新高，因预计产量下降且出口改善

路透吉隆坡3月21日 - 马来西亚棕榈油期货周一触及23个月高点，受预估产量下降及出口需求改善影响。

马来西亚5月棕榈油期货 涨0.2%，周一收盘时报每吨2,685马币，稍早触及近两年最高位2,698马币。

成交量为42,649口。

“产量仍在下跌，出口增加，多头不会离开，”吉隆坡一交易商称。

“印度已开始出现需求，因色彩节和耶稣受难日即将到来。”

主要行业分析师称，今年全球棕榈油产量料下降200-300万吨，因受厄尔尼诺(圣婴)现象影响。

大连9月豆油期货 微涨0.2%，芝加哥5月豆油期货 跌0.6%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王丽鑫)

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