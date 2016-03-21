更正-国际油市：亚洲380cst燃料油升水涨至近九个月最高，因买盘强劲(3月21日)

(更正：倒数第二段译文有误，应为“贡渥(Gunvor)买入一船180cst燃料油”，而非“贡渥(Gunvor)买入七分之一船的180cst燃料油”)

路透新加坡3月21日 - 亚洲燃料油市场周一开局漂亮，380cst燃料油现货升水触及近九个月最高，交易商指因市场有持续买兴。

380cst燃料油现货升水涨0.48美元，至较新加坡报价每吨升水3.27美元，为6月23日以来最高。

交易商称，强劲的买盘亦带动380cst近月跨月价差走强，互换市场总成交量逾100万吨，其中超过60%是4-5月跨月价差合约。

4-5月跨月价差合约走强，上周五为每吨贴水约1.50美元，周一则较新加坡报价贴水不到1美元。

周一报告成交七笔燃料油交易，总计14万吨。

嘉能可、中石油和维多各买入两船380cst燃料油，贡渥(Gunvor)买入一船180cst燃料油。

行业消息人士称，自3月首个交易日以来，新加坡的普氏Market-on-Close(MOC)定价程序中已成交428万吨燃料油船货。(完)

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