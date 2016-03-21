国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，中国出口相比上年月均值处于高位

路透新加坡3月21日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周一扩大跌势，触及逾一周最低的每桶约9.65美元，因供应持续较高。

官方数据显示，2月中国柴油出口量接近79.3万吨。

尽管这较去年9月的逾100万吨纪录高位低29%，但较2015年月度均值高出33%。

交易商称，亚洲难以消化市场中不断增加的柴油。

尽管越南最大成品油进口商Petrolimex在买入4月船货约一周后已返回市场，交易商称亚洲整体需求仍落后于供应。

Petrolimex正在寻求35,000吨含硫0.05%柴油，船期为4月5-15日，招标将在3月22日结束。

该公司近期总计买入7万吨柴油，船期分别为4月1-19日和4月15-25日，价格约为每桶升水0.80至0.90美元。(完)

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