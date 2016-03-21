国际油市：亚洲石脑油裂解价差涨至五周高位，受需求等因素提振

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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路透新加坡3月21日 - 亚洲近月合约5月上半月石脑油裂解价差周一跳涨10.2%，至五周高位每吨72.25美元，受需求以及下月抵达亚洲的西方船货预计减少提振。
韩国LG化学正在寻求5月上半月石脑油。
LG化学的交易细节尚不清楚，但交易商预计价格为成本加运费价(C&F)较日本报价每吨贴水约4美元。
中海油此前寻求4月及5月石脑油船货，但结果不得而知。
新加坡现货市场没有达成石脑油交易，但达成四笔汽油交易。
在成交的四艘船货中，道达尔出售了三艘。
道达尔向中石油出售92号汽油，船期为4月10-14日，价格为每桶50.60美元。
道达尔向卢克石油(Lukoil)出售92号汽油，船期为4月11-15日，价格为每桶50.60美元。
道达尔向兴隆出售92号汽油，船期为4月15-19日，离岸价为每桶贴水0.28美元。
兴隆从壳牌买入92号汽油，船期为4月15-19日，每桶贴水0.28美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 母红)
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