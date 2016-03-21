国际油市：亚洲石脑油裂解价差涨至五周高位，受需求等因素提振

路透新加坡3月21日 - 亚洲近月合约5月上半月石脑油裂解价差周一跳涨10.2%，至五周高位每吨72.25美元，受需求以及下月抵达亚洲的西方船货预计减少提振。

韩国LG化学正在寻求5月上半月石脑油。

LG化学的交易细节尚不清楚，但交易商预计价格为成本加运费价(C&F)较日本报价每吨贴水约4美元。

中海油此前寻求4月及5月石脑油船货，但结果不得而知。

新加坡现货市场没有达成石脑油交易，但达成四笔汽油交易。

在成交的四艘船货中，道达尔出售了三艘。

道达尔向中石油出售92号汽油，船期为4月10-14日，价格为每桶50.60美元。

道达尔向卢克石油(Lukoil)出售92号汽油，船期为4月11-15日，价格为每桶50.60美元。

道达尔向兴隆出售92号汽油，船期为4月15-19日，离岸价为每桶贴水0.28美元。

兴隆从壳牌买入92号汽油，船期为4月15-19日，每桶贴水0.28美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻