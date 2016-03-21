USDA报告：3月17日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透3月21日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 03/17/2016 03/10/2016 03/10/2016 03/19/2015 初值 修正值 前值 小麦 467,658 407,042 406,577 543,687 燕麦 100 100 100 100 大麦 220 0 0 898 玉米 1,013,668 815,149 804,499 1,002,607 高粱 198,233 148,823 148,607 240,113 大豆 575,087 715,847 715,186 520,541 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 16,133,958 18,438,380 燕麦 2,248 300 大麦 30,265 158,666 玉米 17,568,738 21,505,320 高粱 5,611,945 5,411,137 大豆 40,852,492 43,664,447 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)