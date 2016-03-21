版本:
中国
货币新闻 | 2016年 3月 21日 星期一 23:25 BJT

USDA报告：3月17日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透3月21日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 03/17/2016    03/10/2016   03/10/2016   03/19/2015
  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       467,658       407,042       406,577       543,687
    燕麦 　        100           100           100           100
    大麦         　220             0             0           898
    玉米     1,013,668       815,149       804,499     1,002,607
    高粱       198,233       148,823       148,607       240,113
    大豆   　  575,087       715,847       715,186       520,541
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    16,133,958     18,438,380
    燕麦         2,248            300
    大麦        30,265        158,666
    玉米    17,568,738     21,505,320
    高粱     5,611,945      5,411,137
    大豆    40,852,492     43,664,447
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐