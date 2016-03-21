欧洲汇市：英镑兑美元下挫0.7%，受新的政治不确定性拖累

路透伦敦3月21日 - 英镑兑美元和欧元周一大跌，受累于新一轮的政治不确定性，使本因退欧不确定性在近几周受挫的英镑前景更加黯淡。

支持英国退欧的就业和养老金事务大臣Iain Duncan Smith周五辞职，因其对上周预算提出的削减社保福利支出不满，这凸显了执政的保守党内部分歧加剧，而此时距离英国决定是否留在欧盟的公投只有三个月的时间。

英国是否能够留欧的不确定性导致英镑在2月底跌至七年低点，交易商表示，保守党内部目前存在明显分歧，对英镑来说不是吉兆。对冲在退欧公投前后英镑汇率大幅变动的成本 反映不确定性不断上升。

“对英国而言，未来三个月政治将比经济更重要，迄今两大主要政党似乎内部都出现严重分歧，”法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes表示。

“Iain Duncan Smith辞职只会为英镑前景增添另一层政治风险。”

英镑兑美元 跌0.7%，报1.4375美元，留守在上周三触及一周低位1.4053之上，当时英国政府在2016年预算中下调成长预估和通胀预估。

欧元兑英镑 升0.6%，报0.7831英镑。

越来越多的银行都警告可能出现危机，如果英国在6月23日公投中决定退出欧盟，英镑可能下跌最多20%。