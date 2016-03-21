芝加哥期市：CBOT大豆收升，因技术性买入

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥3月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨，为四个交易日内第三日上升，在一轮技术性买盘推动下一度触及三个半月高位。
大豆早盘下跌，但在5月合约 3月4日来首次跌穿10日移动均线后寻获支持。5月大豆合约阻力位在200日移动均线。
现货大豆市场走坚也扶助推升大豆期货。
豆粕和豆油期货收涨，豆粕结束之前五日连跌的势态。
CBOT-5月豆粕周一升穿20日和40日移动均线。它短暂升穿50日移动均线，但未能守在该关键技术水准以上。
豆油未能升穿交投最活跃的合约 在周五触及的八个半月高位。
美国农业部周一早上报告，最新一周出口检验美国大豆57.5087万吨，和45-70万吨的市场预估区间一致。
5月大豆期货合约 收升4-1/2美分，报每蒲式耳9.02美元。
5月豆粕合约 收涨2.2美元，报每短吨268.8美元。5月豆油合约 收高0.16美分，报33.58美分。
今日CBOT大豆预估成交量为165,264口，豆粕为53,387口，豆油为69,077口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。