芝加哥期市：CBOT大豆收升，因技术性买入

路透芝加哥3月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨，为四个交易日内第三日上升，在一轮技术性买盘推动下一度触及三个半月高位。

大豆早盘下跌，但在5月合约 3月4日来首次跌穿10日移动均线后寻获支持。5月大豆合约阻力位在200日移动均线。

现货大豆市场走坚也扶助推升大豆期货。

豆粕和豆油期货收涨，豆粕结束之前五日连跌的势态。

CBOT-5月豆粕周一升穿20日和40日移动均线。它短暂升穿50日移动均线，但未能守在该关键技术水准以上。

豆油未能升穿交投最活跃的合约 在周五触及的八个半月高位。

美国农业部周一早上报告，最新一周出口检验美国大豆57.5087万吨，和45-70万吨的市场预估区间一致。

5月大豆期货合约 收升4-1/2美分，报每蒲式耳9.02美元。

5月豆粕合约 收涨2.2美元，报每短吨268.8美元。5月豆油合约 收高0.16美分，报33.58美分。

今日CBOT大豆预估成交量为165,264口，豆粕为53,387口，豆油为69,077口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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