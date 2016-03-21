芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因回补空头和小麦上升

路透芝加哥3月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上升，交易商表示，在稍早跌至一周低位后逆转走势，因与小麦<0#W:>上涨有关回补空头。

交投最活跃的5月玉米期货 上涨2-1/2美分，结算价报3.69-1/2美元，为2月22日来最高结算价。一位分析师表示，该合约的日内交投区间超出周五的交投区间，收在强劲的技术位。

美国大平原南部部份地区气温低于预期，提振小麦价格，从而支撑玉米和大豆。投资者担心密西西比河三角州降雨量过多，令当地推迟玉米播种。密西西比河三角州是美国最早播种玉米的地区之一。

美国农业部表示，最新一周出口检验美国玉米101.3万吨，高于分析师预期，且为7月来最高水准。

2月中国干玉米酒糟进口降至一年来最低水准，交易商减少买入，因担心中国将针对美国进口的干玉米酒糟船货展开反倾销调查。

今日CBOT玉米期货成交量预计为250,489口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)