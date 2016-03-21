芝加哥期市：CBOT小麦期货攀升，因美国大平原气温在周末降至冰点

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥3月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨，交易商说，因美国大平原南部周末气温降至冰点，令人担心作物受到损害。
CBOT-5月小麦合约 收涨3-1/2美分，报每蒲式耳4.66-1/2美元。
大平原南部部份地区周末降至摄氏零下10.5至零下7.2度，足以令生长处于拔节期的小麦受到损害，但任何的损害的程度在未来数日仍是未知之数。
美国农业部表示，最新一周出口检查美国小麦467,658吨，高于市场预估区间。
今日CBOT小麦期货预估成交量为83,335口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。