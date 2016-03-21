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市场报道 | 2016年 3月 22日 星期二 05:20 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货攀升，因美国大平原气温在周末降至冰点

路透芝加哥3月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨，交易商说，因美国大平原南部周末气温降至冰点，令人担心作物受到损害。

CBOT-5月小麦合约 收涨3-1/2美分，报每蒲式耳4.66-1/2美元。

大平原南部部份地区周末降至摄氏零下10.5至零下7.2度，足以令生长处于拔节期的小麦受到损害，但任何的损害的程度在未来数日仍是未知之数。

美国农业部表示，最新一周出口检查美国小麦467,658吨，高于市场预估区间。

今日CBOT小麦期货预估成交量为83,335口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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