重发-美国债市：公债收益率上涨，因美联储官员发表通胀立场强硬的讲话

(重发以调整格式) * 拉克尔和威廉姆斯称通胀不断攀升 * 成交量低，使公债价格走势被放大 路透纽约3月21日 - 美国公债收益率周一上涨，此前两位美国联邦储备理事会(美联储/ FED)官员发表通胀立场强硬的讲话，不足一周前，美联储举行3月政策会议。市场认为，会 后发表的声明和讲话通胀立场温和。 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，通胀很可能在未来数年加速向美联储2%的目标回 升。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯向国际市场新闻社(MNI)表示，他将力主最早在4月政 策会议上再次加息，他说通胀进展“非常令人鼓舞”。 “两名美联储官员发表对通胀强硬的言论，直指美联储可能继续沿着政策正常化的新路 径走下去，”CRT Capital资深公债策略师Ian Lyngen说。 上周三美联储官员描绘的利率前景较预期温和，并下调今年美国成长和通胀预估，且表 示美国仍将面临全球经济不确定带来的风险，之后美国公债收益率下跌。 即使美国经济数据继续显示经济不断增强，但来自海外的阻力可能使美联储在更长时间 内按兵不动。 “即使美国数据强劲，但美联储已表示，令其不加息的原因不仅是国内状况，”道明证 券驻纽约利率策略师Gennadiy Goldberg说。 在周五公众假期前公债市场交投清淡，市场认为这令公债价格走势被放大。投资者为部 份公司债发售作准备，其中包括联邦快递(FedEx)发售20亿美元公司债，这也给公债带来压 力。 指标10年期公债 价格跌11/32，收益率从周五的1.87%升至1.92%，上周三曾 触及一个半月高位2.00%。 -----------------------1940 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-25/32 (-02/32) 0.868 五年期公债 98-26/32 (-06/32) 1.374 10年期公债 97-12/32 (-13/32) 1.917 30年期公债 95-15/32 (-31/32) 2.722(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)