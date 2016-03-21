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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 06:08 BJT

重发-美国债市：公债收益率上涨，因美联储官员发表通胀立场强硬的讲话

(重发以调整格式)
    * 拉克尔和威廉姆斯称通胀不断攀升
    * 成交量低，使公债价格走势被放大

    路透纽约3月21日 - 美国公债收益率周一上涨，此前两位美国联邦储备理事会(美联储/
FED)官员发表通胀立场强硬的讲话，不足一周前，美联储举行3月政策会议。市场认为，会
后发表的声明和讲话通胀立场温和。
    
    里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，通胀很可能在未来数年加速向美联储2%的目标回
升。
    
    旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯向国际市场新闻社(MNI)表示，他将力主最早在4月政
策会议上再次加息，他说通胀进展“非常令人鼓舞”。
    
    “两名美联储官员发表对通胀强硬的言论，直指美联储可能继续沿着政策正常化的新路
径走下去，”CRT Capital资深公债策略师Ian
Lyngen说。
    
    上周三美联储官员描绘的利率前景较预期温和，并下调今年美国成长和通胀预估，且表
示美国仍将面临全球经济不确定带来的风险，之后美国公债收益率下跌。
    
    即使美国经济数据继续显示经济不断增强，但来自海外的阻力可能使美联储在更长时间
内按兵不动。
        
    “即使美国数据强劲，但美联储已表示，令其不加息的原因不仅是国内状况，”道明证
券驻纽约利率策略师Gennadiy Goldberg说。
    
    在周五公众假期前公债市场交投清淡，市场认为这令公债价格走势被放大。投资者为部
份公司债发售作准备，其中包括联邦快递(FedEx)发售20亿美元公司债，这也给公债带来压
力。
    
    指标10年期公债 价格跌11/32，收益率从周五的1.87%升至1.92%，上周三曾
触及一个半月高位2.00%。     
    
    -----------------------1940 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-25/32   (-02/32)     0.868
    五年期公债      98-26/32   (-06/32)     1.374
    10年期公债     97-12/32   (-13/32)     1.917
    30年期公债     95-15/32   (-31/32)     2.722(完)  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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