加拿大股市：全线上涨，Valeant执行长离职带动股价急升

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透多伦多3月21日 - 加拿大主要股指周一收高，受助于金融股和电信股上涨，以及Valeant Pharmaceuticals International Inc 股价急升。Valeant的执行长离任和维权投资者进入公司董事会，带动该股劲涨。
Valeant收涨8.5%，至37.90加元，此前公司称，其执行长Michael Pearson将离职，且亿万富翁兼投资者William Ackman将加入公司董事会，尝试解决公司会计问题和挽救公司业务。去年8月Valeant股票交投在接近350加元的峰值。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升64.02点，或0.47%，报13,561.09点。
10大类股全数上涨，因投资者对市场人气改善感到鼓舞，扶助该指数升至11月来最高水准。权重的金融股上涨0.5%，整体电信股攀升1%。材料股上涨0.2%，医疗保健股跳升4.3%。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选