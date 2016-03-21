加拿大股市：全线上涨，Valeant执行长离职带动股价急升

路透多伦多3月21日 - 加拿大主要股指周一收高，受助于金融股和电信股上涨，以及Valeant Pharmaceuticals International Inc 股价急升。Valeant的执行长离任和维权投资者进入公司董事会，带动该股劲涨。

Valeant收涨8.5%，至37.90加元，此前公司称，其执行长Michael Pearson将离职，且亿万富翁兼投资者William Ackman将加入公司董事会，尝试解决公司会计问题和挽救公司业务。去年8月Valeant股票交投在接近350加元的峰值。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升64.02点，或0.47%，报13,561.09点。