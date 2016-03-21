日韩经济指标预测--3月22日-3月29日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月21日当周 3月22日(二) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 50.1 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 3月 -- 正7 3月23日(三) 暂无重要经济数据预定公布 3月24日(四) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 +0.1% 持平 整体CPI -- 持平 东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 -0.2% -0.1% 整体CPI -- +0.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,973 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超15,832 3月25日(五) 暂无重要经济数据预定公布 3月28日当周 3月28日(一) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 -- -3.1% 所有家庭支出(较前月) -- -0.6% 2330 日本求才求职比 2月 -- 1.28 失业率 -- 3.2% 2330 日本零售销售(较上年同期) 2月 -- -0.1% 3月29-30日 2350 日本工业生产 2月初值 -- +3.7% 一个月预估值 -- -5.2% 两个月预估值 -- +3.1% 3月29日(二) 暂无重要经济数据预定公布 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结