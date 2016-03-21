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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 06:17 BJT

重发-****澳新经济指标预测--3月22日-3月29日****

(重发以调整格式)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    
       
    3月21日当周
    
    3月22日(二)
    0030 澳洲住房价格指数                        第四季    　　持平      +2.0%
    
    3月23日(三)
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                     2月         --        38.9
               出口(亿新西兰元)                                 --          39
               贸易收支(亿新西兰元)                             --    顺差0.08
               年度贸易收支(亿新西兰元)   截止2月的一年         --    逆差35.8
    
    3月24日(四)
    暂无重要数据公布。
    
    3月25日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    3月28日(一)
    暂无重要数据公布。
    
    3月29日(二)
    2145 新西兰建筑许可                            2月         --       -8.2%
    (完)
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 李爽  审校 孙茉莉)

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