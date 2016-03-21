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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          78.11    +1.86    +2.44   3335912
    京东                26.96    -0.12    -0.44  10530256
    新浪              48.11    +0.33    +0.69    374586
    搜狐              51.68    -1.36    -2.56    232556
    网易             148.69    +0.85    +0.57    784791
    百度             187.12    -0.80    -0.43   1598981
    
    台湾
    台湾积体电路       25.93    -0.11    -0.42   1455728
    联电                2.10    -0.02    -0.94     57764
    日月光              5.73    +0.04    +0.70    141645
    硅品精密           7.57    +0.01    +0.13    416348
    和信超媒体         3.04    -0.02    -0.78     51811
    友达                3.02    +0.01    +0.33     61052
    中华电信           33.28    -0.09    -0.27     33217
    台湾国际航电      39.91    +0.28    +0.71    953403
    
    香港
    中国移动           54.58    -0.43    -0.78    174453
    中国联通           12.75    -0.24    -1.85     48118
    中国电信           50.67    -0.49    -0.96     17568
    中芯国际            4.48    +0.08    +1.82      7500
    电讯盈科         6.31    -0.07    -1.17       316
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 孙茉莉;审校 龚芳)

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