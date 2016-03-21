《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 78.11 +1.86 +2.44 3335912 京东 26.96 -0.12 -0.44 10530256 新浪 48.11 +0.33 +0.69 374586 搜狐 51.68 -1.36 -2.56 232556 网易 148.69 +0.85 +0.57 784791 百度 187.12 -0.80 -0.43 1598981 台湾 台湾积体电路 25.93 -0.11 -0.42 1455728 联电 2.10 -0.02 -0.94 57764 日月光 5.73 +0.04 +0.70 141645 硅品精密 7.57 +0.01 +0.13 416348 和信超媒体 3.04 -0.02 -0.78 51811 友达 3.02 +0.01 +0.33 61052 中华电信 33.28 -0.09 -0.27 33217 台湾国际航电 39.91 +0.28 +0.71 953403 香港 中国移动 54.58 -0.43 -0.78 174453 中国联通 12.75 -0.24 -1.85 48118 中国电信 50.67 -0.49 -0.96 17568 中芯国际 4.48 +0.08 +1.82 7500 电讯盈科 6.31 -0.07 -1.17 316 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 孙茉莉;审校 龚芳)