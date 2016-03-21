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市场报道 | 2016年 3月 22日 星期二 06:17 BJT

《美国重要政经日程》--3月22日

(除特别说明外，均为GMT时间) 
    
    1300 - 联邦住房金融局(FHFA)公布1月房屋价格指数
    
    1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券
    
    1900 - 农业部(USDA)公布月度冷藏报告
    
    2030 - 美国石油协会(API)公布每周石油报告
   
　　注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 汪红英；审校 龚芳)

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