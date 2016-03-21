美国与加拿大经济指标预测--3月22日-3月29日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月21日当周 3月22日(二) 1300 美国房屋价格(较前月) 1月 -- +0.4% (较上年同期) -- +5.7% 房屋价格指数 -- 229.7 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 3月 -- 负4 3月23日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 481.0 再融资指数 -- 1940.3 1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 51 49.4 3月24日(四) 1130 美国建筑许可年率(万户) 2月修正值 -- 116.7 建筑许可(较前月) -- -3.1% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 2月 -2.9% +4.7% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.2% +1.7% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +4.3% 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) 持平 +3.4% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月19日当周 26.8 26.5 四周均值(万人) -- 26.8 续请失业金人数(万人) 3月12当周 222.5 223.5 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 51.8 51.3 3月25日(五) 1230 美国企业获利 第四季初值 -2.5% -1.7% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季终值 +1.0% +1.0% 最终销售 +1.3% +1.2% 消费者支出 -- +2.0% GDP平减指数 +0.9% +1.0% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.4% +0.4% 核心PCE物价指数 +1.3% +1.3% 3月28日当周 3月28日(一) 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 逆差622.3 1230 美国实质个人支出(较前月) 2月 -- +0.4% 个人所得(较前月) +0.1% +0.5% 经调整后的个人支出 +0.1% +0.5% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) -- +1.7% PCE物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 49.7 综合PMI -- 50.0 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 2月 +1.8% -2.5% 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 3月 -- 负31.80 3月29日(二) 1230 加拿大生产者物价指数(较前月) 2月 -- +0.5% (较上年同期) -- +1.7% 1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 1月 +0.7% +0.8% 未经季节调整房价指数(较前月) -- 持平 房价指数(较上年同期) +5.7% +5.7% 1400 美国消费者信心 3月 94.0 92.2 1430 美国达拉斯联储服务业营收指数 3月 -- 9.7 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 孙茉莉)