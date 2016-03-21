版本:
中国
市场报道 | 2016年 3月 22日 星期二 07:13 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月22日-3月29日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值

    3月21日当周

    3月22日(二)
    1300 美国房屋价格(较前月)                           1月       --       +0.4%
                     (较上年同期)                                 --       +5.7%
             房屋价格指数                                         --       229.7
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数           3月       --         负4
    
    3月23日(三)
    1100 美国抵押贷款市场指数                          前周       --       481.0
             再融资指数                                           --      1940.3  
    1400 美国新屋销售年率(万户)                         2月       51        49.4
    
    3月24日(四)
    1130 美国建筑许可年率(万户)                     2月修正值     --       116.7
             建筑许可(较前月)                                     --       -3.1%
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)                 2月     -2.9%      +4.7%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       -0.2%      +1.7%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --       +4.3%
             扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月)                  持平      +3.4%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)             3月19日当周    26.8       26.5
                 四周均值(万人)                                   --        26.8
                 续请失业金人数(万人)               3月12当周   222.5      223.5
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          3月初值    51.8       51.3 
    
    3月25日(五)
    1230 美国企业获利                              第四季初值   -2.5%      -1.7%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率             第四季终值   +1.0%      +1.0%
             最终销售                                           +1.3%      +1.2%
             消费者支出                                           --       +2.0%
             GDP平减指数                                        +0.9%      +1.0%
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +0.4%      +0.4%
             核心PCE物价指数                                    +1.3%      +1.3%
    
    3月28日当周

    3月28日(一)
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                    2月初值      --   逆差622.3
    1230 美国实质个人支出(较前月)                       2月       --       +0.4%
             个人所得(较前月)                                   +0.1%      +0.5%
             经调整后的个人支出                                 +0.1%      +0.5%
             核心PCE物价指数(较前月)                            +0.2%      +0.3%
                            (较上年同期)                          --       +1.7%
             PCE物价指数(较前月)                                  --       +0.1%
                        (较上年同期)                              --       +1.3%
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)         3月初值      --        49.7
                   综合PMI                                        --        50.0
    1400 美国成屋待完成销售指数(较前月)            　   2月     +1.8%      -2.5%      
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                   3月       --     负31.80 
    
    3月29日(二)
    1230 加拿大生产者物价指数(较前月)                   2月       --       +0.5%
                             (较上年同期)                         --       +1.7%
    1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月)    1月     +0.7%      +0.8%
                        未经季节调整房价指数(较前月)              --        持平
                                房价指数(较上年同期)            +5.7%      +5.7%
    1400 美国消费者信心                                 3月      94.0       92.2
    1430 美国达拉斯联储服务业营收指数                   3月       --         9.7
    (完)
       
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李爽  审校 孙茉莉)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐